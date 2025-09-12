Hair Mistakes

కొంతమంది తల స్నానం చేసేటప్పుడు.. చేసే పొరపాటు వల్ల జుట్టు విపరీతంగా ఊడిపోతుంది. ఇంతకీ అదేమిటంటే..

Vishnupriya
Sep 12,2025
Hair Wash Mistake

చాలామంది నేరుగా షాంపూ తలకు రాసుకుంటారు కానీ ఇది తప్పు అలవాటు.

Right Method

షాంపూ వాడే ముందు కొద్దిగా నీళ్లలో కలిపి తలకు రాయాలి.

Scalp Care

ఇలా చేస్తే షాంపూ లో ఉన్న కెమికల్స్ మన జుట్టుని మోతాదుకు మించి ఎఫెక్ట్ చెయ్యకుండా.. జుట్టు రాలకుండా చేస్తాయి..

Reduce Hair Fall

నేరుగా రాసుకుంటే రసాయనాల దెబ్బతో జుట్టు ఊడిపోతుంది.

Healthy Hair

నీళ్లలో కలిపి వాడితే జుట్టు మృదువుగా, మెరిసేలా ఉంటుంది.

Easy Cleaning

షాంపు నీళ్లలో వేసి సున్నితంగా తనకు అప్లై చేసి ఆ తర్వాత మళ్లీ నీళ్ళు పోసుకునేయాలి.

Beauty Tip

చిన్న చిట్కా పాటిస్తే జుట్టు ఊడిపోవడం తగ్గి, బలంగా పెరుగుతుంది.

