కొంతమంది తల స్నానం చేసేటప్పుడు.. చేసే పొరపాటు వల్ల జుట్టు విపరీతంగా ఊడిపోతుంది. ఇంతకీ అదేమిటంటే..
చాలామంది నేరుగా షాంపూ తలకు రాసుకుంటారు కానీ ఇది తప్పు అలవాటు.
షాంపూ వాడే ముందు కొద్దిగా నీళ్లలో కలిపి తలకు రాయాలి.
ఇలా చేస్తే షాంపూ లో ఉన్న కెమికల్స్ మన జుట్టుని మోతాదుకు మించి ఎఫెక్ట్ చెయ్యకుండా.. జుట్టు రాలకుండా చేస్తాయి..
నేరుగా రాసుకుంటే రసాయనాల దెబ్బతో జుట్టు ఊడిపోతుంది.
నీళ్లలో కలిపి వాడితే జుట్టు మృదువుగా, మెరిసేలా ఉంటుంది.
షాంపు నీళ్లలో వేసి సున్నితంగా తనకు అప్లై చేసి ఆ తర్వాత మళ్లీ నీళ్ళు పోసుకునేయాలి.
చిన్న చిట్కా పాటిస్తే జుట్టు ఊడిపోవడం తగ్గి, బలంగా పెరుగుతుంది.