Hair Growth: మీ జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుందా..?.. వర్షాకాలంలో తప్పకుండా పాటించాల్సిన చిట్కాలు ఇవే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఇటీవల చాలా మంది తరచుగా జుట్టు రాలడం సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

వానకాలం నేపథ్యంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే, డైట్ ఫాలో అయితే ఈ సమస్యల నుంచి బైటపడొచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

గుడ్డులో పుష్కలమైన విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇదితినేవారిలో జుట్టు రాలడం సమస్యలుఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

బొప్పాయి పండు డైలీ తింటే జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

వెంట్రుకులు కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్ గా మారుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఉసిరి పొడిని నూనెలో కల్పి దాన్ని రాత్రి వెంట్రుకలకు పెట్టుకుంటే వెంట్రుకలు పొడవుగా పెరుగుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగితే జీవక్రియలు వేగవంతగా యాక్టివ్ అవుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జుట్టు ఎక్కువగా వాన నీళ్లలో నానకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

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