Hair Growth: మీ జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుందా..?.. వర్షాకాలంలో తప్పకుండా పాటించాల్సిన చిట్కాలు ఇవే..!
ఇటీవల చాలా మంది తరచుగా జుట్టు రాలడం సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
వానకాలం నేపథ్యంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే, డైట్ ఫాలో అయితే ఈ సమస్యల నుంచి బైటపడొచ్చు.
గుడ్డులో పుష్కలమైన విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇదితినేవారిలో జుట్టు రాలడం సమస్యలుఉండవు.
బొప్పాయి పండు డైలీ తింటే జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.
వెంట్రుకులు కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్ గా మారుతాయి.
ఉసిరి పొడిని నూనెలో కల్పి దాన్ని రాత్రి వెంట్రుకలకు పెట్టుకుంటే వెంట్రుకలు పొడవుగా పెరుగుతాయి.
పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగితే జీవక్రియలు వేగవంతగా యాక్టివ్ అవుతాయి.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జుట్టు ఎక్కువగా వాన నీళ్లలో నానకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.
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