Hair Fall: జుట్టు అదే పనిగా రాలిపోతుందా..?.. ఈ సీక్రెట్ చిట్కాలు పాటిస్తే కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్..!

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

చాలా మంది యువతీ,యువకులు తరచుగా జుట్టురాలడం వంటి సమస్యలతో బాధపడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జుట్టు రాలడంసమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

జుట్టు రాలకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు, ఆహరపు అలావాట్లను పాటించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

అరటి తొక్కను ఎండబెట్టి దాన్ని నూనెలో వేడి చేసి జుట్టుకు అప్లై చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

ప్రతిరోజు వేప ఆకుల తినే వారిలో జుట్టు రాలే సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

వేప నూనెను తలకు పట్టిస్తే కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు స్ట్రాంగ్ గా మారుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

డైలీ ఖర్జూరాలు తినే వారిలో తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

కొబ్బరి నూనెలను రోజు రాత్రి తలకు పెట్టుకుని పడుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 29, 2026

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