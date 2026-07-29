Hair Fall: జుట్టు అదే పనిగా రాలిపోతుందా..?.. ఈ సీక్రెట్ చిట్కాలు పాటిస్తే కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్..!
చాలా మంది యువతీ,యువకులు తరచుగా జుట్టురాలడం వంటి సమస్యలతో బాధపడతారు.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జుట్టు రాలడంసమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
జుట్టు రాలకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు, ఆహరపు అలావాట్లను పాటించాలి.
అరటి తొక్కను ఎండబెట్టి దాన్ని నూనెలో వేడి చేసి జుట్టుకు అప్లై చేయాలి.
ప్రతిరోజు వేప ఆకుల తినే వారిలో జుట్టు రాలే సమస్యలు ఉండవు.
వేప నూనెను తలకు పట్టిస్తే కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు స్ట్రాంగ్ గా మారుతుంది.
డైలీ ఖర్జూరాలు తినే వారిలో తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యలు ఉండవు.
కొబ్బరి నూనెలను రోజు రాత్రి తలకు పెట్టుకుని పడుకొవాలి.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.
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