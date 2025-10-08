కొబ్బరి నూనెలో..ఆముదం నూనె కలిపి తలకు మసాజ్ చేస్తే జుట్టు వేర్లు బలపడతాయి
ఈ మిశ్రమం రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. వెంట్రుకలు రాలిపోవడాన్ని ఆపుతుంది.
ఆముదం నూనెలో ఉన్న గుణాలు కొత్త వెంట్రుకలు పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
కొబ్బరి నూనె తేమను నిల్వ ఉంచుతుంది. జుట్టు మెత్తగా, మెరిసేలా మారుతుంది.
ఈ రెండు నూనెల మిశ్రమం చుండ్రును తగ్గిస్తుంది. తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా వాడితే అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తుంది.
వారం లో కనీసం రెండు సార్లు ఈ నూనెలు రాసుకుంటే జుట్టు రాలే సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.
Nizam All time Top 10 share Movies: నైజాం గడ్డపై అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన టాప్ 10 చిత్రాలు..OG ప్లేస్ ఎక్కడంటే..