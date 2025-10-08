Coconut Oil + Castor Oil

కొబ్బరి నూనెలో..ఆముదం నూనె కలిపి తలకు మసాజ్ చేస్తే జుట్టు వేర్లు బలపడతాయి

Vishnupriya
Oct 08,2025
';

Prevents Hair Fall

ఈ మిశ్రమం రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. వెంట్రుకలు రాలిపోవడాన్ని ఆపుతుంది.

 ';

Hair Growth Support

ఆముదం నూనెలో ఉన్న గుణాలు కొత్త వెంట్రుకలు పెరగడానికి సహాయపడతాయి.

 ';

Shiny and Soft Hair

కొబ్బరి నూనె తేమను నిల్వ ఉంచుతుంది. జుట్టు మెత్తగా, మెరిసేలా మారుతుంది.

 ';

Anti-Dandruff

ఈ రెండు నూనెల మిశ్రమం చుండ్రును తగ్గిస్తుంది. తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

 ';

Easy Home Remedy

ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా వాడితే అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తుంది.

 ';

Final Tip

వారం లో కనీసం రెండు సార్లు ఈ నూనెలు రాసుకుంటే జుట్టు రాలే సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.

 ';

VIEW ALL

Nizam All time Top 10 share Movies: నైజాం గడ్డపై అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన టాప్ 10 చిత్రాలు..OG ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

2011 Tollywood Top 10 Movies: ‘దూకుడు’ సహా 2011 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్..

Weight Loss Fruits: బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగపడే 7 పండ్లు ఇవే..!

Weight Loss Drink: నిమ్మకాయ నీళ్లలో తేనెతోపాటు ఈ పదార్థం కలిపితే.. ఇక 20 రోజుల్లో రెండు కేజీల తగ్గటం ఖాయం!
Read Next Story