బట్ట తల రాకుండా జుట్టు ఒత్తుగా పెంచే దివ్యౌషధాలు ఈ నూనెలు.. మీరు ట్రై చేస్తారా..!

TA Kiran Kumar
Feb 05,2026
కొబ్బరి నూనె

జుట్టు సంరక్షణ కోసం ప్రజలు విస్తృతంగా ఉపయోగించే నూనెలలో కొబ్బరి నూనె ముందు వరసలో ఉంటుంది.కొబ్బరి నూనె జుట్టును తేమగా ఉంచడంతో పాటు జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.

నువ్వుల నూనె..

జుట్టు పెరుగుదలలో నువ్వుల నూనెకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇందులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. నువ్వుల నూనె జుట్టుకు మంచి పోషణను అందిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఇది చుండ్రు నుంచి కాపాడటంలో సహాయపడుతుంది.

వేప నూనె

వేప నూనెలో యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలకు ఆటంకం కలిగించే ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయ పడుతుంది.

బ్రాహ్మీ ఆయిల్

బ్రాహ్మీ హెర్బ్ నుండి తీసుకోబడిన బ్రాహ్మీ ఆయిల్ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది హెయిర్ గ్రోత్ కు సంబంధించి రక్త ప్రసరణను మెరుగు పరచడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుదలకు దోహదపడుతుంది.

జబోరండి ఆయిల్

జబోరండి ఆయిల్ ను జబోరండి మొక్క నుండి తీసుకో బడుతుంది. ఈ నూనె నెత్తిమీద రక్త ప్రసరణను మెరుగు పరిచి జుట్టు పెరడగడంలో దోహదం చేస్తుంది.

ఉసిరి నూనె..

ఆమ్లా (ఉసిరి)లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో పాటు విటమిన్ సి కారణంగా జుట్టు పెరగడంలో దోహదం చేస్తుంది. అంతేకాదు ఉసిరి నూనె జుట్టు కుదుళ్లను బలపరచడంతో సహాయ పడుతుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.

భృంగరాజ్ తైలం

భృంగరాజ్ తైలం ‘మూలికల రాజు’ గా పిలుస్తారు. ఇది జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి గట్టిగా ఉండేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు తలలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయ పడుతుంది. జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది.

Disclaimer

ఈ వెబ్ కథనం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించి ఇవ్వ బడింది. ఇంటర్నెట్ లో లభించిన సమాచారం.. ఆయుర్వేద గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీన్ని ట్రై చేసే ముందు అర్హత కలిగిన డాక్టర్ల అందించిన సలహాలు తీసుకొండి. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

