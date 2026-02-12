Hair Growth Tips: జుట్టు దట్టంగా పెరగాలంటే..ఆయుర్వేద చిట్కాలతో బోలెడు లాభం!

Harish Darla
Feb 12,2026
కలబందలోని pH స్థాయి తలపై మాడును చల్లబరచడమే కాకుండా జుట్టు ఎదుగుదలకు ఎంతో సహకరిస్తుంది.

మందార పువ్వుల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అమైనో ఆమ్లాలు, విటమిన్లు జుట్టు పెరిగేందుకు సాయపడతాయి.

బ్రహ్మి ఆకుల్లో కాల్షియం, విటమిన్-సి, జింక్, ఆల్కలాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఇది జుట్టు కుదుళ్లను బలపరిచి, పెరిగేలా చేస్తుంది.

తులసి జుట్టు కుదుళ్లను బలపరిచి, జుట్టు రాలడం, చుండ్రు వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

పుదీనా కలిపిన నూనెను జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు బలంగా ఉండి రక్తప్రసరణ చేస్తుంది

రోజ్ మేరీ, ఆలివ్ ఆయిల్ మిశ్రమం జుట్టుకు కలిపి రాయడం వల్ల చుండ్రును నివారించి జుట్టు ఎదుగుదల బాగుంటుంది

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదిక ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

