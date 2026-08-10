వర్షాకాలంలో ఈ పండు తింటే బోలెడు లాభాలు..!!

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వర్షాకాలంలో మీ ఆహారంలో బొప్పాయిని చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

శరీర రోగనిరోధక శక్తి

బొప్పాయిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ శరీర రోగనిరోధక శక్తిని గణనీయంగా పెంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

సీజనల్ జ్వరాలు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల

ఇది వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ జ్వరాలు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

అజీర్ణం, గ్యాస్ట్రైటిస్, కడుపు ఉబ్బరం

బొప్పాయిలో ఉండే పాపైన్ అనే ఒక ప్రత్యేక ఎంజైమ్, జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి, అజీర్ణం, గ్యాస్ట్రైటిస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

డెంగ్యూ జ్వరం

వర్షాకాలంలో సాధారణంగా వచ్చే డెంగ్యూ జ్వరం తీవ్రతను తగ్గించడంలో బొప్పాయి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

బొప్పాయి ఆకు రసం

ముఖ్యంగా బొప్పాయి ఆకు రసం తాగడం వల్ల మీ రక్తంలోని ప్లేట్‌లెట్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

కేలరీలు తక్కువ, ఫైబర్ ఎక్కువ

ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

చర్మపు కాంతి

వర్షాకాలంలో కోల్పోయిన చర్మపు కాంతిని తిరిగి తీసుకురావడానికి కూడా బొప్పాయి సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

పచ్చి బొప్పాయి

గర్భిణీ స్త్రీలు పచ్చి బొప్పాయిని తినకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 10, 2026

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