వర్షాకాలంలో ఈ పండు తింటే బోలెడు లాభాలు..!!

వర్షాకాలంలో మీ ఆహారంలో బొప్పాయిని చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
బొప్పాయిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ శరీర రోగనిరోధక శక్తిని గణనీయంగా పెంచుతాయి.
ఇది వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ జ్వరాలు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.
బొప్పాయిలో ఉండే పాపైన్ అనే ఒక ప్రత్యేక ఎంజైమ్, జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి, అజీర్ణం, గ్యాస్ట్రైటిస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
వర్షాకాలంలో సాధారణంగా వచ్చే డెంగ్యూ జ్వరం తీవ్రతను తగ్గించడంలో బొప్పాయి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.
ముఖ్యంగా బొప్పాయి ఆకు రసం తాగడం వల్ల మీ రక్తంలోని ప్లేట్లెట్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.
వర్షాకాలంలో కోల్పోయిన చర్మపు కాంతిని తిరిగి తీసుకురావడానికి కూడా బొప్పాయి సహాయపడుతుంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు పచ్చి బొప్పాయిని తినకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.