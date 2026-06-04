Capsicum: క్యాప్సికంతో గుండె పదిలం, కంటి చూపు భద్రం.. ఆరోగ్య రహస్యాలు ఇవే!
క్యాప్సికం చాలామంది సలాడ్స్లో ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు. ఇలా తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
క్యాప్సికం ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరానికి విటమిన్ సితో పాటు విటమిన్-ఎ, విటమిన్-బి6, విటమిన్-కె1 పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
అంతేకాకుండా ఇందులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్ ఎక్కువగా అందుతాయి. కాబట్టి రోజు తినడం చాలా మంచిది..
ఇందులో లూటిన్, క్వెర్సెటిన్, క్యాప్సాంతిన్ వంటి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి.
ఇందులో లభించే పీచు పదార్థ.. జీర్ణక్రియను ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
ముఖ్యంగా ఇందులో లభించే విటమిన్ సి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
అలాగే ఇందులో లూటిన్ కంటి చూపును కూడా మెరుగుపరుస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అలాగే ఇందులో లభించే తక్కువ క్యాలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్.. శరీర బరువును నియంత్రించేందుకు కూడా సహాయపడుతుంది..
క్యాప్సికంలో పొటాషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ తినడం వల్ల గుండెజబ్బుల బారిన పడకుండా ఉంటారు.
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