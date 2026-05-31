Curd Rice: వేసవిలో అమృతం పెరుగన్నం..
చాలామంది పెరుగన్నం ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు.. అయితే వేసవిలో తినడం వల్ల ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసా?
మీరు కూడా వేసవిలో రోజుకు రెండుసార్లు పెరుగన్నం తింటారా? అయితే తప్పకుండా ఇవి తెలుసుకోండి..
పెరుగన్నంలో పోషకాలు సమృద్ధిగా లభిస్తూ ఉంటాయి. ఇందులో ప్రోటీన్ లతో పాటు కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
వేసవిలో పెరుగన్నం తినడం వల్ల కండరాలకు అవసరమైన ప్రోటీన్ ఎంతగానో లభిస్తుంది. దీనివల్ల శరీర అభివృద్ధి ఎంతగానో జరుగుతుంది.
అలాగే రోజు వేసవిలో పెరుగన్నం తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో లభించే కాల్షియం పళ్లకు కూడా మేలు చేస్తాయి.
అంతేకాకుండా మంచి బాక్టీరియా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పెరుగులో ఉండే లాక్టోబాసిల్లస్ అనే లైవ్ బ్యాక్టీరియా జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అలాగే ఇందులో విటమిన్ B12, విటమిన్ B2 (రిబోఫ్లావిన్), విటమిన్ D వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
ఇవే కాకుండా శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ వంటి మినరల్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి.
