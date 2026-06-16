Dates Benefits: డైలీ రెండు ఖర్జూరాలు రాత్రి తింటే.. మీ శరీరంలో కలిగే ఊహించని మార్పులు ఇవే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

చాలా మంది ఖర్జూరాలను ఎంతో ఇష్టంతో తింటు ఉంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఖర్జూరాలలో పుష్కలమైన ఆరోగ్యానికి మేలు చేేసే కారకాలు ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ మహిళలు ఖర్జూరాలను తప్పకుండా తినాలని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఖర్జూరాలలో జీవక్రియల్ని ప్రభావ వంతం చేసే గుణాలు ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

పీరియడ్స్ సమయంలో మహిళలు ఖర్జూరాలను తింటే బ్లీడింగ్ సమస్యల నుంచి బైటపడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

ఖర్జూరాలను తింటు ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

రన్నింగ్ చేసే వారు డైలీ రెండు నుంచి నాలుగు ఖర్జూరాలను తినాలని నిపుణులు చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

జుట్టు రాలడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యలు కూడా ఖర్జూరం తినడం వల్ల దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 16, 2026

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