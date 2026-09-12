Guava benefits: సీజనల్ వ్యాధులకు చెక్.!. జామపండులోని ఈ గుణాలు మీకు తెలుసా..?
జామ పండులో అనేక రకాల విటమిన్లు, మినరల్స్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
డైలీ జామజ్యూస్ తాగితే సీజనల్ వ్యాదుల ప్రభావం ఉండదని నిపుణులు చెప్తారు.
డైలీ పరగడుపున జామ పండు తింటే జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
జామ పండులోని గుణాలు జుట్టు రాలడం, బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
ముఖ్యంగా చాలా మంది జలుబు, దగ్గు మొదలైన సీజనల్ సమస్యలతో సతమతమౌతారు.
ఈ పండు తినే వారిలో మలబద్దకం కూడా ఉండదని చెప్తారు.
ముఖంపై మచ్చలు. మొటిమలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.
అందుకు తప్పనిసరిగా జామ పండు లేదా జ్యూస్ తీసుకొవాలని చెప్తారు.
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