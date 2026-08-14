రోజుకో గుడ్డు..ప్రోటీన్, విటమిన్ల పవర్హౌస్..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
మన శరీరానికి అవసరమై ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు కోడిగుడ్డులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ రోజూ ఒక గుడ్డు తినాలని వైద్యులు చెబుతుంటారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
ఒక గుడ్డులో 70 నుంచి 80 క్యాలరీలు, 6 గ్రాముల ప్రొటీన్స్, 5 గ్రాముల ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
ఇందులో ఉండే ఫాస్పరస్, అయోడిన్, ఐరన్, జింక్, సెలినీయం వంటి ఖనిజాలతోపాటు విటమిన్లు, ఎ, బి12, డి శరీరా పోషకాహార లోపాన్ని నివారిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
గుడ్డులో లభించే కాల్షియం, పొటాషియం ఎముకలను బలంగా ఉంచుతాయి. నరాల బలహీనతతో బాధపడేవారు రోజుకో గుడ్డు తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
రోజువారీ ఆహారంలో గుడ్డును చేర్చుకుంటే కండరాల బలం మరింత పెరుగుతుంది. మెదడు చురుకుదనం మెరుగుపడుతుంది. కంటి చూపు సక్రమంగా ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
చాలా మంది గుడ్లను ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఉడకబెట్టి, ఆమ్లెట్, ఎగ్ ఫ్రై వంటి పలు రూపాల్లో తక్కువ సమయంలోనే వండుకోవచ్చు. కొందరు తెల్లసొన మాత్రమే తింటారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
గుడ్డులోని పచ్చ సొనలో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి. దాన్ని తింటే శరీరానికి పూర్తి ప్రయోజనాలు అందుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు స్పష్టం చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
గుడ్లపై ఈ మధ్యకాలంలో ఎన్నో అపోహలు, సందేహాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోకుండా ప్రతిరోజూ గుడ్డు తీసుకోవచ్చని డైటీషియన్లు కూడా సూచిస్తున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
డయాబెటిస్, బీపీ శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నవారు రోజుకో గుడ్డు తినే ముందు వైద్యులను లేదంటే డైటీషియన్లను ఒకసారి సంప్రదించి తినడం మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 14, 2026
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