Mangoes: వేసవిలో మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? అయితే, ఈ లాభాలు మీకోసమే!
మామిడి పండ్లు అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఎంతగానో ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. అందులో పిల్లలు మరీ ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు.
నిజానికి కొంతమంది పెద్దలు మామిడి పండ్లను తినొద్దని అప్పుడప్పుడు చెబుతూ ఉంటారు. కానీ వీటిని తినడం చాలా మంచిది.
మామిడి పండ్లను సాధారణ మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో రకాల విటమిన్ లతో పాటు ఖనిజాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఇందులో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఇందులో విటమిన్ ఏ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.. కంటి ఆరోగ్యాన్ని పెంచేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఇందులో విటమిన్ బి6 తో పాటు విటమిన్ ఈ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది మెదడును ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.
ముఖ్యంగా ఇందులో లభించే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అలాగే ఇందులో క్వెర్సెటిన్, ఫిసెటిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అధికంగా లభిస్తాయి. దీనివల్ల కణాల నష్టం జరగకుండా ఉంటుంది.
