Pappu Annam: పప్పన్నం తింటున్నారా? ఈ ఆరోగ్య లాభాలు మీ కోసమే!
వారంలో చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జీవించేవారు రెండు లేదా మూడుసార్లు తప్పకుండా పప్పన్నం తింటూ ఉంటారు.
కొంతమంది వారంలో నాలుగు సార్లు కూడా పప్పన్నం తినడం అలవాటుగా ఉంటుంది..
పప్పన్నం తినడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన సంపూర్ణమైన పోషకాలు లభిస్తాయి..
ముఖ్యంగా పప్పన్నంలో ఉండే అద్భుతమైన పోషక గుణాలు శరీరానికి బలాన్ని అందించేందుకు సహాయపడతాయి.
ఇందులో పీల్చు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరిచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో బి-విటమిన్లు (ముఖ్యంగా ఫోలేట్), ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్ వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా వారంలో నాలుగు సార్లు అయినా పప్పన్నం తినడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరంగా మారుతుంది..
అలాగే పప్పులో లభించే ప్రోటీన్తో పాటు ఫైబర్ శరీర బరువును నియంత్రణలో ఉంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
పప్పులో లభించే సోడియం పరిమాణం శరీరంలోని రక్త పోటును నియంత్రణలో ఉంచేందుకు కూడా సహాయపడుతుంది.
ముఖ్యంగా నెయ్యితో పాటు అన్నం తినడం వల్ల శరీరంలోని కొలెస్ట్రాల్ పరిమాణం కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది..
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