ఈ గింజలు రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తింటే.. షుగర్ పేషంట్లకు ఎంతో మేలు..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
సబ్జా గింజలు శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. సహజమైన డిటాక్స్ గా ఈ గింజలు పనిచేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
సబ్జా గింజల్లో ఉండే నూనెలు గ్యాస్ నుంచి ఉపశమనం పొందడంలో ఈ గింజలు ఎంతో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
ఇవి శరీరంలోని కొవ్వును కరిగిస్తాయి. జీవక్రియను పెంచేందుకు సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
సబ్జా గింజల్లో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్ చేయడం దోహదం చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
1 టేబుల్ స్పూన్ సబ్జా గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే తింటే రోజంతా శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ మెరుగుపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
సబ్జా గింజలను రెగ్యులర్ గా తింటే కిలో చేపల్లో లభించే విటమిన్లు, పోషకాలు లభిస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 11, 2026
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