ఉదయాన్నే ఒక కప్పు తాగితే చాలు.. రోజంతా ఫుల్ ఎనర్జీ..!!

భారతీయ ఇళ్లలో ఉదయం టీతో రోజును ప్రారంభించడం ఆనవాయితీ. సాధారణ టీ కంటే అల్లం టీ ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ప్రయోజనకరమని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అల్లంలో ఉండే సహజ ఔషధ గుణాలు శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో, శీతాకాలంలో అల్లం టీకి ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంది.
సాధారణ టీని ప్రధానంగా టీ పొడి, పాలు, చక్కెరతో తయారు చేస్తారు. కెఫిన్ను అధికంగా తీసుకుంటే కొంతమందిలో ఆందోళన, నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు.
అల్లం టీలో తాజా అల్లం కలపడం వల్ల ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అల్లంలో ఉండే జింజెరోల్స్ వంటి సహజ సమ్మేళనాలు వాపును తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో అల్లం టీ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
వేడి అల్లం టీ తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి కాలానుగుణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది వికారం, వాంతులను కూడా తగ్గిస్తుంది.
అల్లం వల్ల కొంతమందిలో గుండెల్లో మంట లేదా కడుపులో అసౌకర్యం కలగవచ్చు. రక్తాన్ని పల్చబరిచే మందులు తీసుకునేవారు లేదా గర్భిణీ స్త్రీలు అల్లాన్ని తీసుకునే ముందు వైద్యుడిని సలహా తీసుకోవాలి.
సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామంతో పాటు, అల్లం టీని మితంగా తాగడం మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే, ఇది అన్ని రోగాలకు సంపూర్ణ నివారణ కాదని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా అల్లం టీని తాగడం ద్వారా మీరు దాని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.