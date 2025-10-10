గుండెను ఉక్కులా మార్చే దోస రెసిపీ..

Oct 10,2025
Heart problems Diet

గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి డైట్‌తో కూడిన ఆహారాలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మంచి ఆహారాలు తింటేనే గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Black rice For Heart problems

ప్రస్తుతం యువతలో ఎక్కువగా గుండె సమస్యలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సమస్యలు రాకుండా ఉండడానికి బ్లాక్ రైస్ దోస రెసిపీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Black rice For cholesterol

బ్లాక్ రైస్‌తో తయారుచేసిన దోసలో ఆంథోసైనిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి.. గుండెను శక్తివంతంగా తయారు చేస్తుంది.

Black rice dosa making

ఈ దోసను కూడా ఇంట్లో ఎంతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

add minappappu

ఈ దోసను తయారు చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నెలో బ్లాక్ రైస్, మినప్పప్పు, మెంతులను వేసి బాగా నానబెట్టుకోండి.

add Atukulu

ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటలు నానిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వాటిని వేసుకోండి. ఆ తర్వాత అందులోనే తగినన్ని అటుకులు వేసి మిక్సీ కొట్టుకోండి.

Dosa Pen

మిక్సీ కొట్టిన పిండిని ఒక బౌల్లో వేసుకొని దాదాపు రెండు గంటలపాటు అలాగే పక్కన పెట్టుకోండి. బాగా పిండి నానిన తర్వాత స్టవ్ పై దోశ పెనం పెట్టుకొని వేడి చేసుకోండి.

Pour the dosas

స్టవ్‌పై దోస పెనం వేడి అయిన తర్వాత దానిపై కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని.. పిండితో దోసెలు పోసుకోండి. దోస బాగా కాలిన తర్వాత మంచి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.

Heart problems

ఇలా తయారుచేసిన దోసెను రోజు అల్పాహారంలో తింటే.. గుండె సమస్యలతో పాటు మధుమేహం సమస్యల నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది.

