Healthy Breakfast: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఇవి తింటే ఎలాంటి రోగాలైనా పరార్!

ఉదయాన్నే హాట్ వాటర్ తాగడం వల్ల శరీరంలో తేమ పెరిగి, జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.
నానబెట్టిన బాదంపప్పులో ప్రొటీన్లు, విటమిన్ - ఇ వంటివి ఉన్నాయి. అవి మెదడు పనితీరును పెంచుతాయి.
బొప్పాయి కడుపు తేలికగా ఉంచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటుంది.
అరటి పండ్లు తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. వాటిలో పొటాషియం అధికంగా ఉండడం వల్ల గుండెకు మంచిది.
ఖాళీ కడుపుతో పెరుగు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియ పెరుగుతుంది
ఓట్స్లోని అధిక ఫైబర్, వెంటనే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ తెచ్చి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తుంది.
ఇలాంటి ఆహారాలను మీరు ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.