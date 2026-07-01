Healthy Breakfast: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఇవి తింటే ఎలాంటి రోగాలైనా పరార్!

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

ఉదయాన్నే హాట్ వాటర్ తాగడం వల్ల శరీరంలో తేమ పెరిగి, జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

నానబెట్టిన బాదంపప్పులో ప్రొటీన్లు, విటమిన్ - ఇ వంటివి ఉన్నాయి. అవి మెదడు పనితీరును పెంచుతాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

బొప్పాయి కడుపు తేలికగా ఉంచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

అరటి పండ్లు తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. వాటిలో పొటాషియం అధికంగా ఉండడం వల్ల గుండెకు మంచిది.

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

ఖాళీ కడుపుతో పెరుగు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియ పెరుగుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

ఓట్స్‌లోని అధిక ఫైబర్, వెంటనే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ తెచ్చి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

ఇలాంటి ఆహారాలను మీరు ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 01, 2026

VIEW ALL
Read Next Story