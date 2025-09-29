Sajja Dosa Recipe

ఎన్నో అనారోగ్యాలలో నయం చేసే.. సూపర్‌ఫుడ్‌లుగా వివిధ రకాల చిరుధాన్యాలు..ఈమధ్య కాలంలో ఎంతో ఆదరణ పొందుతున్నాయి.

Sep 29,2025
Sajja Dosa Benefits

అలాంటి చిరుధాన్యాలలో సజ్జలకు మరింత ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సజ్జలలో ఫైబర్స్, సూక్ష్మపోషకాలు, విటమిన్లు, అమినో యాసిడ్‌లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అలాంటి సజ్జలతో చేసిన దోశ తింటే ఎన్నో రోగాలు .. మాయం అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.

Healthy Breakfast

బాలింతలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, శిశువులు, వృద్ధులు.. అందరికీ కూడా ఈ ఈ దోశలు ఎంతో మంచిది. మరి ఈ తయారీ విధానం ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం.

Sajja Dosa

ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నెలో బియ్యం.. ఒక గ్లాసు సజ్జలు వేసి బాగా కడగాలి. మరొక గిన్నెలో మినపపప్పును తీసుకొని కడగాలి.

Sajja Dosa Making

ఒక గిన్నెలో బియ్యం సజ్జలు నాన్న పెట్టగా.. మరొక గిన్నెలో మినప్పప్పును కనీసం నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి.

Sajja Dosa Making

కనీసం నాలుగు గంటల తరువాత.. వీటన్నిటిని గ్రెండర్లో వేసి కొన్ని నీళ్లు పోస్తూ మెత్తని పిండి బ్యాటర్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి.

Sajja Dosa Recipe

ఆ తరువాత రుబ్బుకున్న పిండిని.. కొన్ని గంటలపాటు పులియబెట్టాలి.ఇక ‌పులియబెట్టిన పిండితో ఎంచక్కా సజ్జ దశ వేసుకోవచ్చు. అలాగే రుచికి తగినట్లుగా మీరు ఉప్పు కలుపుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.

Sajja Dosa

ఇక ఈ రుచికరమైన దోసని మీకు ఇష్టమైన చట్నీతో తింటే.. రుచితో పాటు ఆరోగ్యం మీ సొంతం.

