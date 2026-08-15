Healthy Diet: బరువు తగ్గించే.. రాగి దోస..
అధిక బరువు ఎన్నో దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు సంకేతంగా భావించవచ్చు.. చాలామందిలో ఈ సమస్య కారణంగా ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి.
అధిక బరువుతో బాధపడేవారు మధుమేహంతో పాటు గుండె సమస్యల బారిన కూడా పడుతున్నారు.
నిజానికి దీర్ఘకాలిక ముప్పును ముందే ఊహించి.. కొంతమంది బరువు తగ్గేందుకు వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా కొంతమంది ఆహారంలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటున్నారు.
చాలామంది బరువు తగ్గే క్రమంలో డైట్లో భాగంగా కొన్ని రకాల ఆహారాలను చేర్చుకుంటూ ఉంటారు.
ముఖ్యంగా బరువు తగ్గే క్రమంలో తప్పకుండా డైట్లో భాగంగా చేర్చుకునే ఆహారాల్లో రాగి దోస ఒకటిగా భావించవచ్చు.
ఈ దోసలో కాల్షియం, ఐరన్, ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తాయి. కాబట్టి రోజు తింటే జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా రాగి దోసలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అల్పాహారంలో చేర్చుకుంటే త్వరగా కడుపు నిండి.. ఆకలి అనే భావన తగ్గిపోతుంది. దీని కారణంగా సింపుల్గా బరువు తగ్గిపోతారు..
అదేవిధంగా ఇందులో ఉండే అద్భుతమైన గుణాలు గ్యాస్ట్రిక్తో పాటు ఇతర జీర్ణక్రియ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు సహాయపడతాయి.
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