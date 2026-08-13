సుదీర్ఘ ఉపవాసం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గి నీరసం, అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఈ సమయంలో కొన్ని ఆరోగ్య చిట్కాలు పాటించాలి.
అరటిపండ్లు, కొబ్బరినీళ్లు ఉపవాసం సమయంలో అద్బుతమైన ఎనర్జీ బూస్టర్స్ గా పనిచేస్తాయి.
అరటిపండ్లలో ఉండే సహజసిద్ధమైన కార్బొహైడ్రేట్లు, పొటాషియం వెంటనే శక్తిని అందించడమే కాదు కండరాల బలహీనతను కూడా నివారిస్తాయి.
కొబ్బరినీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రోలైట్లు పుష్కలంగా లభించి డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి.
ఉపవాసం సమయంలో కడుపు నిండుగా ఉండటంతోపాటు జీర్ణ వ్యవస్థపై కూడా భారం పడకుండా ఉండేందుకు సగ్గుబియ్యం, ఉడికించిన చిలకడదుంపలు, పండ్లు తినాలి
చిలకడదుంపల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణమై రోజంతా శక్తిని విడుదల చేసింది. దీంతోపాటు బాదం ఖర్జురా వంటి డ్రైఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే శరీరానికి కావల్సిన విటమిన్లు, ప్రొటీన్స్ లభిస్తాయి.
ఆపిల్, దానిమ్మ వంటి తాజా పండ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.
రోజంతా తగినన్ని నీళ్లు తాగుతూ ఈ పోషకాహార నియమాలు పాటిస్తే శ్రావణ ఉపవాసం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో పూర్తి చేయవచ్చు.