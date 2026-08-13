శ్రావణ ఉపవాసం.. ఈ ఫుడ్స్‎తో ఆరోగ్యం పదిలం..!!

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

శ్రావణమాసంలో భక్తిశ్రద్ధలతో ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టే భక్తులు తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కూడా చాలా అవసరం.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

ఆరోగ్య చిట్కాలు

సుదీర్ఘ ఉపవాసం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గి నీరసం, అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఈ సమయంలో కొన్ని ఆరోగ్య చిట్కాలు పాటించాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

ఎనర్జీ బూస్టర్స్

అరటిపండ్లు, కొబ్బరినీళ్లు ఉపవాసం సమయంలో అద్బుతమైన ఎనర్జీ బూస్టర్స్ గా పనిచేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

అరటిపండ్లు

అరటిపండ్లలో ఉండే సహజసిద్ధమైన కార్బొహైడ్రేట్లు, పొటాషియం వెంటనే శక్తిని అందించడమే కాదు కండరాల బలహీనతను కూడా నివారిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

కొబ్బరినీళ్లు

కొబ్బరినీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రోలైట్లు పుష్కలంగా లభించి డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

సగ్గుబియ్యం

ఉపవాసం సమయంలో కడుపు నిండుగా ఉండటంతోపాటు జీర్ణ వ్యవస్థపై కూడా భారం పడకుండా ఉండేందుకు సగ్గుబియ్యం, ఉడికించిన చిలకడదుంపలు, పండ్లు తినాలి

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

చిలకడదుంప

చిలకడదుంపల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణమై రోజంతా శక్తిని విడుదల చేసింది. దీంతోపాటు బాదం ఖర్జురా వంటి డ్రైఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే శరీరానికి కావల్సిన విటమిన్లు, ప్రొటీన్స్ లభిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

ఆపిల్, దానిమ్మ

ఆపిల్, దానిమ్మ వంటి తాజా పండ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఇమ్యునిటీ పెరుగుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

నీళ్లు తాగుతూ

రోజంతా తగినన్ని నీళ్లు తాగుతూ ఈ పోషకాహార నియమాలు పాటిస్తే శ్రావణ ఉపవాసం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో పూర్తి చేయవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 13, 2026

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