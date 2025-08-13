రాగి పిండితో బజ్జీల రెసిపీ.. టేస్ట్ అద్భుతం..

Dharmaraju Dhurishetty
Aug 13,2025
రాగి పిండితో అందరూ వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకుంటారు. కొంతమంది రోటీలు రోజు తయారుచేసుకొని తింటూ ఉంటారు.

నిజానికి రాగి పిండితో తయారుచేసిన బజ్జీలు కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. అలాగే ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది..

రాగి పిండితో ఇంట్లో ఎంతో సులభంగా బజ్జీలను తయారు చేసుకోవచ్చు.. వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

రాగి పిండి బజ్జీలకు కావాల్సిన పదార్థాలు: రాగి పిండి: 1 కప్పు, ఉల్లిపాయలు: 1 పెద్దది (సన్నగా తరిగిన), పచ్చిమిర్చి: 2-3 (సన్నగా తరిగిన), కొత్తిమీర: కొద్దిగా (సన్నగా తరిగిన)

కావలసిన పదార్థాలు: జీలకర్ర: 1/2 టీస్పూన్, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా, వేరుశెనగ పొడి (పల్లీల పొడి): 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు , నూనె: వేయించడానికి సరిపడా, నీళ్లు: అవసరమైనంత

బజ్జీలు తయారు చేసే విధానం: ముందుగా ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్క, ఉప్పు, రాగి పిండి, సన్నని కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, పల్లీల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.

అన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దికొద్దిగా నీటిని వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోండి. ఇలా అన్ని వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత పిండిని 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోండి.

అన్ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత.. స్టవ్ పై ఒక బౌల్ పెట్టుకొని అందులో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోండి. నూనె బాగా వేడి అయిన తర్వాత అందులో బజ్జీలు వేసుకోండి..

నూనెలో బజ్జీలు బాగా వేగిన తర్వాత తీసి ఓ బౌల్లో వేసుకోండి. ఇలా వేడివేడిగా ఉండగానే తింటే రుచి మహాద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మీ సొంతం..

