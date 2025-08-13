బజ్జీలు తయారు చేసే విధానం: ముందుగా ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్క, ఉప్పు, రాగి పిండి, సన్నని కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, పల్లీల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.
అన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దికొద్దిగా నీటిని వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోండి. ఇలా అన్ని వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత పిండిని 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోండి.
అన్ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత.. స్టవ్ పై ఒక బౌల్ పెట్టుకొని అందులో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోండి. నూనె బాగా వేడి అయిన తర్వాత అందులో బజ్జీలు వేసుకోండి..
నూనెలో బజ్జీలు బాగా వేగిన తర్వాత తీసి ఓ బౌల్లో వేసుకోండి. ఇలా వేడివేడిగా ఉండగానే తింటే రుచి మహాద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మీ సొంతం..