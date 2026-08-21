7రోజులు 7 గింజలు.. నాన్వెజ్లో ఉండే పోషకాలన్నీ వీటిలోనే..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే చియా సీడ్స్ బరువు తగ్గడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి అద్భుతంగా తోడ్పడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడంతోపాటు.. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో విటమిన్ E, మెగ్నీషియం సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
జింక్, ఐరన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉండే గుమ్మడి గింజలు ప్రోస్టేట్ ఆరోగ్యం, మెరుగైన నిద్ర, ఎముకల బలానికి మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
నువ్వులలో క్యాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి ఎముకల సాంద్రతను పెంచడంతో పాటు హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
సబ్జా గింజలు శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి, శరీరాన్ని చల్లబరుస్తాయి. జీర్ణక్రియ సమస్యలను దూరం చేసి పొట్ట ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
ప్రొటీన్, ఐరన్, ఫోలేట్ సమృద్ధిగా ఉండే పుచ్చకాయ గింజలు కండరాల బలానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
ఈ విత్తనాల్లో ఉండే హెల్తీ ఫ్యాట్స్ శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, గుండె సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని నివారిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
అంతేకాదు వీటిలోని ఫైబర్ శాతం రక్తం గ్లూకోజ్ను త్వరగా పీల్చుకోకుండా నిరోధించి, బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ స్థిరంగా ఉండేలా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
ఈ విత్తనాలను రాత్రి నానబెట్టి ఉదయాన్నే తినవచ్చు, లేదా స్మూతీలు, సలాడ్లు, పెరుగు, సూప్లపై చల్లుకుని రోజువారీ డైట్లో సులభంగా భాగం చేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 21, 2026
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