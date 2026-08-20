21 రోజుల పాటు 1 కప్పు ఈ గింజలు తింటే.. చికెన్, మటన్,ఫిష్ కంటే ఎక్కువ ప్రొటీన్ మీ సొంతం..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అజీర్ణం సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఇన్ ఫ్లమేటరీ గుణాలు పేగులో మంట, వాపు వంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజల్లో పాలిఫినాల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. చర్మాన్ని యువీ కిరణాలు, ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడి నుంచి రక్షిస్తాయి. తద్వారా మీ చర్మం యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
కండరాల నొప్పులు, గాయాలను తగ్గించడంలో దానిమ్మ గింజలు ఎంతో సహాయపడతాయి. వీటిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కండరాలను మరింత బలంగా మార్చుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజల్లోని ఫాలిఫినాల్స్, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. దీంతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గుండె సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజలు 21 రోజుల పాటు రోజుకో 1 కప్పు తీసుకున్నట్లయితే ఒత్తిడి తగ్గుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. తక్షణ శక్తిని అందించి మంచి మూడ్ అందిస్తుందని చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడి నుంచి మెదడు కణాలు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజలను నమిలితే దంతాలు, చిగుళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. దంతాలు తెల్లగా మారుతాయి. నోటి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
దానిమ్మ గింజల్లో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం రాకుండా నివారిస్తుంది. మలం గట్టిగా మారకుండా చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
అధిక కొలెస్ట్రాల్ తో బాధపడేవారికి దానిమ్మ గింజలు ప్రతిరోజూ తీసుకుంటే మంచి లాభాలు ఉంటాయి. వీటిలోని పోషకాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను కరిగించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ ను పెంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
ప్రతిరోజూ తింటే మటన్, చికెన్, ఫిష్ , ఎగ్ లో లభించే ప్రొటీన్ కంటే ఎక్కువగా ఈ గింజల్లో లభిస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 20, 2026
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