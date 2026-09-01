ఉదయాన్నే ఈ గింజలు తింటే 2కిలోల చికెన్ తిన్నంత బలం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఉదయాన్నే పరగడుపున ఖర్జూరం తినడం వల్ల ఎన్నో అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే సహజమైన గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, సుక్రోజ్ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఖర్జూరంలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థను చురుగ్గా ఉంచుతుంది. మలబద్ధకం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఖర్జూరంలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది..వీటిని క్రమం తప్పకుండా తింటే హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచి రక్తహీన సమస్య నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఇందులో ఉండే క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం, పొటాషియం ఎముకలను బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉండటంతో ఖర్జురాలను రోజూ తింటే బిపిని అదుపులో ఉంచుతుంది, గుండె సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఖర్జూరంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు నాడీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి, జ్ఞాపకశక్తిని. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఖర్జూరంలో ఉండే కీలకమైన విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఖర్జూరంలో ఉండే విటమిన్ సి విటమిన్ డి చర్మానికి మంచి మెరుపునిస్తాయి, జుట్టు ఊడటాన్ని తగ్గించి కుదుళ్లను బలంగా మారుస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
చక్కెర తినాలనే కోరికను తగ్గించడానికి ఖర్జూరం ఆరోగ్యకరమైన సహజమైన స్వీట్గా పనిచేస్తుంది.ఖర్జూర తింటే స్వీట్లు తిన్న భావన కలుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
ఖర్జూరంలోని మెగ్నీషియం శరీరంలో శోథను తగ్గించడంతో పాటు, రోజంతా మిమ్మల్ని రిఫ్రెష్గా చురుగ్గా ఉంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 01, 2026
VIEW ALL
Read Next Story