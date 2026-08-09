హార్ట్ ఎటాక్‌కి కొన్ని రోజుల ముందే కనిపించే 6 లక్షణాలు ఇవే..!!

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

గుండెపోటు వచ్చే కొన్ని రోజుల ముందే శరీరం 6 హెచ్చరికలు ఇస్తుంది. ఈ 6 లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

గుండెపోటు అనేది ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా రాదు. ఇది సంభవించడానికి కొన్ని రోజుల ముందే మన శరీరం కొన్ని సైలెంట్ వార్నింగ్స్ పంపుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

తీవ్రమైన అలసట

ఎలాంటి భారీ పనులు చేయకున్నా.. విపరీతమైన అలసటగా ఉంటుంది. గుండె రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. దీంతో శరీరం శక్తిని కోల్పోయి చిన్న పనికే నీరసించిపోతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

ఛాతీలో అసౌకర్యం

ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన సంకేతమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఛాతీ మధ్యలో మంట, నొక్కుతున్నట్లు లేదా భారంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ నొప్పి కొన్ని నిమిషాలు ఉండి మళ్లీ వస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

శరీర భాగాల్లో నొప్పి

నొప్పి కేవలం ఛాతీలోనే కాదు.. ఎడమ చేయి, భుజాలు, వీపు, దవడ, మెడ లేదా పొట్ట పై భాగం వైపు వేగంగా వ్యాపిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

ఊపిరి ఆడకపోవడం

కొద్ది దూరం నడవగానే కూర్చొన్న చోటే ఆయాసం, ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం.. తరచుగా ఇది ఛాతీలో అసౌకర్యంతో పాటే కనిపిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

చమటలు

ఎండ, వేడి లేదా వ్యాయామం లేకున్నా హఠాత్తుగా ఒళ్లంతా చల్లని చమటలు పడుతుంటాయి. కళ్లు తిరగడం, మైకం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

జీర్ణ సమస్యలు

కడుపులో ఉబ్బరం, వాంతులు వస్తున్నట్లు అనిపించడం లేదా అసిడిటి లా ఉండటం వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. చాలా మంది దీన్ని సాధారణ ఎసిడిటీగా భావించి పొరపాటు చేస్తుంటారు.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, అధిక ఒత్తిడి ఉన్నవారు ఈ సంకేతాల పట్ల కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వీటిలో ఏ లక్షణం కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించండి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

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