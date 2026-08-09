ఎలాంటి భారీ పనులు చేయకున్నా.. విపరీతమైన అలసటగా ఉంటుంది. గుండె రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. దీంతో శరీరం శక్తిని కోల్పోయి చిన్న పనికే నీరసించిపోతుంది.
ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన సంకేతమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఛాతీ మధ్యలో మంట, నొక్కుతున్నట్లు లేదా భారంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ నొప్పి కొన్ని నిమిషాలు ఉండి మళ్లీ వస్తుంది.
నొప్పి కేవలం ఛాతీలోనే కాదు.. ఎడమ చేయి, భుజాలు, వీపు, దవడ, మెడ లేదా పొట్ట పై భాగం వైపు వేగంగా వ్యాపిస్తుంది.
కొద్ది దూరం నడవగానే కూర్చొన్న చోటే ఆయాసం, ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం.. తరచుగా ఇది ఛాతీలో అసౌకర్యంతో పాటే కనిపిస్తుంది.
ఎండ, వేడి లేదా వ్యాయామం లేకున్నా హఠాత్తుగా ఒళ్లంతా చల్లని చమటలు పడుతుంటాయి. కళ్లు తిరగడం, మైకం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
కడుపులో ఉబ్బరం, వాంతులు వస్తున్నట్లు అనిపించడం లేదా అసిడిటి లా ఉండటం వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. చాలా మంది దీన్ని సాధారణ ఎసిడిటీగా భావించి పొరపాటు చేస్తుంటారు.