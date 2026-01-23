ప్రతి రోజు ప్రాత: కాలం ఉదయం 5 గంటలకు నిద్రలేవడం సరైన సమయం అని చెబుతుంటారు. ఈ టైమ్ కు నిద్ర లేవడం వలన మన ఒంట్లో ఉన్న శక్తి స్థాయిలు మరింత పెరుగుతాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ఉత్తమ సమయం అని చెప్పాలి.
ఉదయం 6 గంటల తర్వాత నిద్రపోవడం మీ శరీర ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతుంది.
మంచి ఆరోగ్యం కోసం పెద్దలు రాత్రికి 7 నుండి 9 గంటల మధ్య నిద్ర పోవడం మంచి సమయం అని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
ఉదయం 5 గంటలకు రిఫ్రెష్గా మేల్కొలపడానికి, రాత్రి 8 నుంచి 10 గంటల మధ్య నిద్రించడం ఎంతో ఉత్తమం.
త్వరగా మేల్కోవడం ద్వారా మీ ఒంట్లో ఉన్న శక్తి స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. మీలో రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది.
ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. సెరోటోనిన్ హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గడం వంటి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
ఆలస్యంగా మేల్కొనే సమయాలలో విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడవచ్చు. అది అలసట, ఒత్తిడి, శరీర దుర్భలత్వానికి దోహదపడతాయి.
ఈ సమాచారం ZEE మీడియా ధృవీకరించడం లేదు. పైన చెప్పినవన్ని ఇంటెర్నెట్ లో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఏదైనా సలహాలు పాటించే ముందు నిపుణులైన డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవడం మర్చిపోకండి.