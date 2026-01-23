మంచి ఆరోగ్యం కోసం రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్ర పోవాలి.. డాక్టర్స్ ఏం చెబుతున్నారంటే..

TA Kiran Kumar
Jan 23,2026
ఉదయపు నిద్ర

ప్రతి రోజు ప్రాత: కాలం ఉదయం 5 గంటలకు నిద్రలేవడం సరైన సమయం అని చెబుతుంటారు. ఈ టైమ్ కు నిద్ర లేవడం వలన మన ఒంట్లో ఉన్న శక్తి స్థాయిలు మరింత పెరుగుతాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ఉత్తమ సమయం అని చెప్పాలి.

అతిగా నిద్రపోవడం వల్ల కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాలు:

ఉదయం 6 గంటల తర్వాత నిద్రపోవడం మీ శరీర ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతుంది.

నిద్ర వ్యవధి

మంచి ఆరోగ్యం కోసం పెద్దలు రాత్రికి 7 నుండి 9 గంటల మధ్య నిద్ర పోవడం మంచి సమయం అని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.

నిద్రకు సరైన సమయం:

ఉదయం 5 గంటలకు రిఫ్రెష్‌గా మేల్కొలపడానికి, రాత్రి 8 నుంచి 10 గంటల మధ్య నిద్రించడం ఎంతో ఉత్తమం.

ఉదయం నిద్ర లేవడం వలన ప్రయోజనాలు:

త్వరగా మేల్కోవడం ద్వారా మీ ఒంట్లో ఉన్న శక్తి స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. మీలో రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది.

ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రమాదాలు:

ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. సెరోటోనిన్ హార్మోన్ స్థాయిలు తగ్గడం వంటి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

విటమిన్ డి, అలసట:

ఆలస్యంగా మేల్కొనే సమయాలలో విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడవచ్చు. అది అలసట, ఒత్తిడి, శరీర దుర్భలత్వానికి దోహదపడతాయి.

Disclaimer

ఈ సమాచారం ZEE మీడియా ధృవీకరించడం లేదు. పైన చెప్పినవన్ని ఇంటెర్నెట్ లో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఏదైనా సలహాలు పాటించే ముందు నిపుణులైన డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవడం మర్చిపోకండి.

