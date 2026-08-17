హైబీపీని తగ్గించే నేచురల్ డ్రింక్స్..ఉదయం తాగితే ఎంతో మేలు..!
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
100 గ్రాముల టమాటాలో 237 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం, లైకోపిన్ ఉంటాయి. టమాటా జ్యూస్ తాగితే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
క్యారెట్ జ్యూస్ లో విటమిన్ ఏ, సీ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి బ్లడ్ ప్రెషర్ ను కంట్రోల్ చేసేందుకు ఎంతో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
బీట్ రూట్ లో నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగితే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
దోసకాయ జ్యూసులో ఫైబర్ తోపాటు అధిక నీటి శాతం ఉంటుంది. ఇది డైజేషన్ కు బాగా సహకరిస్తుంది. అంతేకాదు అధిక రక్తపోటును కూడా తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
దానిమ్మ జ్యూస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉండటంతో ఇది హైబీపీని కంట్రోల్లో చేయడంలో ఎంతగానో సహకరిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉండటం వల్ల అధిక రక్తపోటును కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
సహజంగా పొటాషియం, ఎలక్ట్రోలైట్లు పుష్కలంగా ఉండే కొబ్బరి నీరు, శరీరంలో సోడియం స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
వాము గింజలలో థాలైడ్లు ఉంటాయి, ఇవి ధమనుల గోడలను సడలించి రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, అందువల్ల ఇవి అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడంలో ఉపయోగపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండిన ఉసిరి, రక్తనాళాలను బలపరిచి, కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గించి, ఆరోగ్యకరమైన గుండె పనితీరుకు తోడ్పడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్న నిమ్మరసం, రక్తనాళాల స్థితిస్థాపకతకు తోడ్పడి, ధమనుల బిగువును తగ్గించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
VIEW ALL
Read Next Story