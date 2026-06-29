Holi Basil Water: రోజు తులసి ఆకుల నీళ్లను ఇలా తాగితే.. ఈ సమస్యలన్ని మటాష్..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

తులసి మొక్కలో అనేక ఔషధ సంబంధ గుణాలు ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

చాలా మంది తమ ఇంటిలో తప్పకుండా తులసి మొక్కను పెంచుకుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

తులసి ఆకుల్ని డైలీ తింటే ఒత్తిడి, పొత్తి కడుపులో నొప్పి దూరమౌతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

తులసి మొక్కలు ఉన్నచోట నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

తులసి ఆకులు ఉంచిన నీళ్లను తాగితే తెల్లవెంట్రుకలు నల్లగా మారుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

డైలీ పరగడుపున తులసి ఆకుల్ని లేదా నీళ్లను తాగితే జీవక్రియలు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

తులసి ఆకుల్ని తినేవారిలో ఇమ్యునిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

తులసి నీళ్లను తాగేవారిలో వెంట్రుకలు రాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

మలబద్దకం, బెల్లీ ఫ్యాట్ వంటి సమస్యలు తులసి ఆకుల్ని తినేవారిలో ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 29, 2026

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