Holi Basil Water: రోజు తులసి ఆకుల నీళ్లను ఇలా తాగితే.. ఈ సమస్యలన్ని మటాష్..!
తులసి మొక్కలో అనేక ఔషధ సంబంధ గుణాలు ఉంటాయి.
చాలా మంది తమ ఇంటిలో తప్పకుండా తులసి మొక్కను పెంచుకుంటారు.
తులసి ఆకుల్ని డైలీ తింటే ఒత్తిడి, పొత్తి కడుపులో నొప్పి దూరమౌతుంది.
తులసి మొక్కలు ఉన్నచోట నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదు.
తులసి ఆకులు ఉంచిన నీళ్లను తాగితే తెల్లవెంట్రుకలు నల్లగా మారుతాయి.
డైలీ పరగడుపున తులసి ఆకుల్ని లేదా నీళ్లను తాగితే జీవక్రియలు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.
తులసి ఆకుల్ని తినేవారిలో ఇమ్యునిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తులసి నీళ్లను తాగేవారిలో వెంట్రుకలు రాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
మలబద్దకం, బెల్లీ ఫ్యాట్ వంటి సమస్యలు తులసి ఆకుల్ని తినేవారిలో ఉండవు.
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