Periods Pain: పీరియడ్స్ సమస్యలకి ఇక చెక్ పెట్టినట్లే.!.ఈ రహస్యమైన చిట్కాలు మీకోసం..!
చాలా మంది అమ్మాయిలు పీరియడ్స్ టైమ్ లో నరకం అనుభవిస్తారు.
నడుమునొప్పి, వైట్ డిశ్చార్జ్, జుట్టురాలడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడతారు.
ఇలాంటి వారు తప్పకుండా ఖర్జూరాలను తినడంను తమడైట్ లో చేర్చుకొవాలి.
కొబ్బరి నీళ్లను తాగేవారిలో పీరియడ్స్ టైమ్ లో కలిగే సమస్యలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
ఒత్తిడిని, బాడీ వీక్ నెస్ తో పాటు, కంటి నిండా నిద్ర కోసం ఎక్కువగా ఫ్రెష్ గా ఉండే పండ్లు తినాలి.
గోరువెచ్చగా ఉండేనీళ్లను మాత్రమేఈ సమయంలో ఎక్కువగా తాగుతు ఉండాలి.
చపాతీలు, ఎప్పటికప్పుడు హెల్తీ ఫుడ్ లను తినడంకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి.
గుడ్డులో ఉండే గుణాలు అమ్మాయిలలో ఈ సమయంలో రక్తహీనతను అరికడతాయి.
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