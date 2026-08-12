Periods Pain: పీరియడ్స్ సమస్యలకి ఇక చెక్ పెట్టినట్లే.!.ఈ రహస్యమైన చిట్కాలు మీకోసం..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

చాలా మంది అమ్మాయిలు పీరియడ్స్ టైమ్ లో నరకం అనుభవిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

నడుమునొప్పి, వైట్ డిశ్చార్జ్, జుట్టురాలడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

ఇలాంటి వారు తప్పకుండా ఖర్జూరాలను తినడంను తమడైట్ లో చేర్చుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

కొబ్బరి నీళ్లను తాగేవారిలో పీరియడ్స్ టైమ్ లో కలిగే సమస్యలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

ఒత్తిడిని, బాడీ వీక్ నెస్ తో పాటు, కంటి నిండా నిద్ర కోసం ఎక్కువగా ఫ్రెష్ గా ఉండే పండ్లు తినాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

గోరువెచ్చగా ఉండేనీళ్లను మాత్రమేఈ సమయంలో ఎక్కువగా తాగుతు ఉండాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

చపాతీలు, ఎప్పటికప్పుడు హెల్తీ ఫుడ్ లను తినడంకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

గుడ్డులో ఉండే గుణాలు అమ్మాయిలలో ఈ సమయంలో రక్తహీనతను అరికడతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 12, 2026

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