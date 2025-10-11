గులాబి రేకుల్లా మీ పెదాలు మెరిసిపోతాయి..చిన్న చిట్కా, పెద్ద మార్పు!

Harish Darla
Oct 11,2025
రాబోయేది శీతాకాలం, వాటి నుంచి పెదాల పగుళ్లు రాకుండా ఉండాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి

తేనె

పెదాల పగుళ్లను నయం చేసుకునేందుకు క్రీమ్ లేదా తేనె పెదాలపై పూయాలి

కలబంద జెల్

మీ పెదాలపై కలబంద జెల్ రాయడం వల్ల కూడా ఆ పగుళ్లు నయం అవుతాయి

నెయ్యి

రాత్రి పడుకునే ముందు పెదాలకు నెయ్యి పూయడం ద్వారా ఉపశమనం లభిస్తుంది

బాదం నూనె

పెదాల పగుళ్ల నుంచి ఉపశమనం కోసం రాత్రుళ్లు బాదం నూనె అప్లే చేసి పడుకోవాలి

బీట్‌రూట్ రసం

పెదాలపై బీట్‌రూట్ రసం రాస్తే మృదువుగా, ఎర్రగా మారతాయి

గమనిక

పైన చెప్పిన చిట్కాలు అన్నీ కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

