రాబోయేది శీతాకాలం, వాటి నుంచి పెదాల పగుళ్లు రాకుండా ఉండాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
పెదాల పగుళ్లను నయం చేసుకునేందుకు క్రీమ్ లేదా తేనె పెదాలపై పూయాలి
మీ పెదాలపై కలబంద జెల్ రాయడం వల్ల కూడా ఆ పగుళ్లు నయం అవుతాయి
రాత్రి పడుకునే ముందు పెదాలకు నెయ్యి పూయడం ద్వారా ఉపశమనం లభిస్తుంది
పెదాల పగుళ్ల నుంచి ఉపశమనం కోసం రాత్రుళ్లు బాదం నూనె అప్లే చేసి పడుకోవాలి
పెదాలపై బీట్రూట్ రసం రాస్తే మృదువుగా, ఎర్రగా మారతాయి
పైన చెప్పిన చిట్కాలు అన్నీ కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.