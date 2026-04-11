Honey Pack: తేనెతో కేవలం 7 రోజుల్లో మీ ముఖంపై మెరుపు.. పార్లర్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు!

Renuka Godugu
Apr 11,2026
తేనె సహజ మాయిశ్చరైజర్. చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా ఉంచుతుంది.

ప్రధానంగా డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారికి చాలా వరం లాంటిది.

తేనెలో యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

తేనెను ముఖానికి అప్లై చేస్తే చర్మం కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది.

తేనెతో స్క్రబ్ చేస్తే డెడ్ స్కిన్ తొలగి కొత్త చర్మం బయటపడుతుంది.

తేనె చర్మంపై ఉన్న డార్క్ స్పాట్స్, మచ్చలు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

తేనెను నేరుగా ముఖానికి అప్లై చేసి 15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఆతర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లతో కడగాలి.

తేనెతో ఫేస్ నిమ్మరసం, పసుపు, పాలతో కూడా ఫేస్‌ప్యాక్స్‌ వేసుకోవచ్చు.

Highest Gross Indian Movies 2000-10: 2000 నుంచి 2010 వరకు అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన భారతీయ చిత్రాలు..

Highest Gross Indian Movies 2011-20: 2011 నుంచి 2020 వరకు హైయ్యెస్ట్ గ్రాస్ వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రాలు..

Highest Gross Indian Movies 2021-26: 2021 నుంచి 2026 వరకు మన దేశంలో అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు..

Banana Diet: ప్రతిరోజూ అరటి పండ్లు తింటే బరువు పెరుగుతారా..?

