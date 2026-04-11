తేనె సహజ మాయిశ్చరైజర్. చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా ఉంచుతుంది.
ప్రధానంగా డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారికి చాలా వరం లాంటిది.
తేనెలో యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
తేనెను ముఖానికి అప్లై చేస్తే చర్మం కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది.
తేనెతో స్క్రబ్ చేస్తే డెడ్ స్కిన్ తొలగి కొత్త చర్మం బయటపడుతుంది.
తేనె చర్మంపై ఉన్న డార్క్ స్పాట్స్, మచ్చలు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
తేనెను నేరుగా ముఖానికి అప్లై చేసి 15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఆతర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లతో కడగాలి.
తేనెతో ఫేస్ నిమ్మరసం, పసుపు, పాలతో కూడా ఫేస్ప్యాక్స్ వేసుకోవచ్చు.
