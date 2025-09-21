Black Coffee

బ్లాక్ కాఫీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది..కానీ అది కొంచెం తియ్యగా ఉండాలి అంటే దానికోసం కూడా ఏదైనా ఆరోగ్యంగానే ఎంచుకోవాలి.

Vishnupriya
Sep 21,2025
';

Honey vs Jaggery

తేనె లేదా బెల్లం.. ఈ రెండిటిలో ఏది మంచిది అని అనుమానం ఎంతోమందికి ఉంటుంది.

';

Honey Benefits

తేనె వాడితే కాఫీ సహజంగా తీపి వస్తుంది.. అయితే తేన కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్న షుగర్ అధికంగా పెరుగుతుంది.

';

Jaggery Benefits

బెల్లం కూడా తీపి ఇస్తుంది.. అంతేకాకుండా విటమిన్స్ కూడా అందజేస్తుంది.

 ';

Blood Sugar

షుగర్ సమస్యలున్నవారు తేనకన్నా బెల్లం వాడదాం మంచిది.

 ';

Healthy Choice

అయితే ఆరోగ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే తేనె ఎక్కువ ఉపయోగకరం.

 ';

Coffee Enjoyment

మొత్తానికి చక్కెర బదులు ఈ రెండిటిలో ఏదైనా బ్లాక్ కాఫీలో వారడం ద్వారా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.

 ';

VIEW ALL

Banana: అరటిపండు మగవారు తింటే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా?

Biscuit Halwa: దసరా పండుగకు సరికొత్తగా 'బిస్కెట్‌ హల్వా' ట్రై చేయండి

White Hair: ఆవాలుతో తెల్ల జుట్టుకు 2 నిమిషాల్లో శాశ్వత పరిష్కారం

Gajar: ప్రతిరోజు ఒక్క క్యారట్ నమిలితే లాభాలు తెలుసా?
Read Next Story