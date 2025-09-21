బ్లాక్ కాఫీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది..కానీ అది కొంచెం తియ్యగా ఉండాలి అంటే దానికోసం కూడా ఏదైనా ఆరోగ్యంగానే ఎంచుకోవాలి.
తేనె లేదా బెల్లం.. ఈ రెండిటిలో ఏది మంచిది అని అనుమానం ఎంతోమందికి ఉంటుంది.
తేనె వాడితే కాఫీ సహజంగా తీపి వస్తుంది.. అయితే తేన కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్న షుగర్ అధికంగా పెరుగుతుంది.
బెల్లం కూడా తీపి ఇస్తుంది.. అంతేకాకుండా విటమిన్స్ కూడా అందజేస్తుంది.
షుగర్ సమస్యలున్నవారు తేనకన్నా బెల్లం వాడదాం మంచిది.
అయితే ఆరోగ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే తేనె ఎక్కువ ఉపయోగకరం.
మొత్తానికి చక్కెర బదులు ఈ రెండిటిలో ఏదైనా బ్లాక్ కాఫీలో వారడం ద్వారా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.