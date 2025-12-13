Taste Booster

వేరుశెనగ చట్నీలో వేయించిన వెల్లుల్లి.. కొద్దిగా అల్లం కలిపితే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల చట్నీకి హోటల్ స్టైల్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 13,2025
Aroma Power

అల్లం అలానే వేయించిన వెల్లుల్లి వెయ్యడం వల్ల చట్నీకి మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది..

Spicy Balance

ఈ రెండు పదార్థాలు కల్పడం వల్ల.. పిల్లలకూ పెద్దలకూ ఈ చట్నీ బాగా నచ్చుతుంది.

Digestive Support

వెల్లుల్లి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. చట్నీ తిన్న తర్వాత కడుపు తేలికగా ఉంటుంది.

Immunity Strength

వెల్లుల్లితో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. జలుబు, దగ్గు సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Daily Combo

ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మాతో ఈ చట్నీ అద్భుతంగా సరిపోతుంది. రోజు తిన్నా విసుగు రాదు.

Taste Guarantee

ఒక్కసారి ఈ విధంగా చేస్తే మళ్లీ మామూలు చట్నీ నచ్చదు. ప్రతిసారి ఇదే పద్ధతిలో చేయాలనిపిస్తుంది.

