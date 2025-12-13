వేరుశెనగ చట్నీలో వేయించిన వెల్లుల్లి.. కొద్దిగా అల్లం కలిపితే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల చట్నీకి హోటల్ స్టైల్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది.
అల్లం అలానే వేయించిన వెల్లుల్లి వెయ్యడం వల్ల చట్నీకి మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది..
ఈ రెండు పదార్థాలు కల్పడం వల్ల.. పిల్లలకూ పెద్దలకూ ఈ చట్నీ బాగా నచ్చుతుంది.
వెల్లుల్లి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. చట్నీ తిన్న తర్వాత కడుపు తేలికగా ఉంటుంది.
వెల్లుల్లితో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. జలుబు, దగ్గు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మాతో ఈ చట్నీ అద్భుతంగా సరిపోతుంది. రోజు తిన్నా విసుగు రాదు.
ఒక్కసారి ఈ విధంగా చేస్తే మళ్లీ మామూలు చట్నీ నచ్చదు. ప్రతిసారి ఇదే పద్ధతిలో చేయాలనిపిస్తుంది.