Weight Loss Goal

బరువు తగ్గాలని కోరుకునే వాళ్లకి వాకింగ్ చాలా సులభమైన మరియు సహజమైన మార్గం.

Vishnupriya
Sep 19,2025
Daily Walking

రోజుకి కనీసం 45 నిమిషాల నుండి 1 గంట వరకు వాకింగ్ చేస్తే శరీరంలో ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చవుతాయి.

Calories Burn

ఒక గంట వాకింగ్ చేస్తే సుమారు 250–300 కేలరీలు ఖర్చవుతాయి.

Monthly Result

ఇలా క్రమం తప్పకుండా నడిస్తే ఒక నెలలో సుమారు 2.5–3 కిలోల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

Healthy Diet

వాకింగ్ తో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తింటే ఫలితం ఇంకా వేగంగా కనిపిస్తుంది.

Consistency

ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నడిచే అలవాటు చేసుకుంటే శరీరం త్వరగా సెట్ అవుతుంది.

Better Lifestyle

వాకింగ్ వల్ల బరువు తగ్గడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత కూడా వస్తాయి.

