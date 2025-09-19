బరువు తగ్గాలని కోరుకునే వాళ్లకి వాకింగ్ చాలా సులభమైన మరియు సహజమైన మార్గం.
రోజుకి కనీసం 45 నిమిషాల నుండి 1 గంట వరకు వాకింగ్ చేస్తే శరీరంలో ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చవుతాయి.
ఒక గంట వాకింగ్ చేస్తే సుమారు 250–300 కేలరీలు ఖర్చవుతాయి.
ఇలా క్రమం తప్పకుండా నడిస్తే ఒక నెలలో సుమారు 2.5–3 కిలోల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
వాకింగ్ తో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తింటే ఫలితం ఇంకా వేగంగా కనిపిస్తుంది.
ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నడిచే అలవాటు చేసుకుంటే శరీరం త్వరగా సెట్ అవుతుంది.
వాకింగ్ వల్ల బరువు తగ్గడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత కూడా వస్తాయి.