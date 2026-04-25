Curd: ఫ్రిజ్‌లో పెరుగు ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు?

Renuka Godugu
Apr 25,2026
Curd Storing Tips..

ఇంట్లో తయారుచేసిన పెరుగు ఎంతకాలం నిల్వ ఉంటుంది?

Curd ..

ఎన్ని రోజులపాటు ఈ పెరుగు ఉపయోగించవచ్చు.

Stomach Problem..

పాడైపోయిన పెరుగును తింటే కడుపు సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

Room Temperature..

ఇంట్లో తయారుచేసిన పెరుగు గది ఉష్ణోగ్రతలో నిల్వ ఉంచితే 2 రోజులలోపు వాడటం ఉత్తమం.

Curd In Fridge..

పెరుగును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో నిల్వ ఉంచితే 4 రోజుల వరకు పాడవ్వదు.

Summer storing..

వేసవిలో బ్యాక్టీరియా అధికంగా ఉండటం వల్ల పెరుగు త్వరగా పులిసిపోతుంది.

Don't Freeze..

రోజులకు సరిపడా పెరుగును ఫ్రీజ్ చేసే కంటే తాజాగా ఉన్న పెరుగును తినడం ఉత్తమం.

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

