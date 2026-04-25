ఇంట్లో తయారుచేసిన పెరుగు ఎంతకాలం నిల్వ ఉంటుంది?
ఎన్ని రోజులపాటు ఈ పెరుగు ఉపయోగించవచ్చు.
పాడైపోయిన పెరుగును తింటే కడుపు సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
ఇంట్లో తయారుచేసిన పెరుగు గది ఉష్ణోగ్రతలో నిల్వ ఉంచితే 2 రోజులలోపు వాడటం ఉత్తమం.
పెరుగును రిఫ్రిజిరేటర్లో నిల్వ ఉంచితే 4 రోజుల వరకు పాడవ్వదు.
వేసవిలో బ్యాక్టీరియా అధికంగా ఉండటం వల్ల పెరుగు త్వరగా పులిసిపోతుంది.
రోజులకు సరిపడా పెరుగును ఫ్రీజ్ చేసే కంటే తాజాగా ఉన్న పెరుగును తినడం ఉత్తమం.
