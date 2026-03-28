మీరు ఫిట్గా ఉండాలంటే ప్రతి రోజు నడవండి.
5 నుంచి 12 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ప్రతిరోజూ గంటసేపైనా నడవాల్సిందే
టీనేజర్లు కూడా ప్రతిరోజు ఓ గంట నడవాలి అంటున్నారు వైద్యులు
20 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారు కనీసం ఓ అరగంటైనా నడవాల్సిందే
40 ఏళ్ల లోపువారు కనీసం ఓ అరగంటైనా వాకింగ్ చేస్తే బీపీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది
60 దాటిన వారు ప్రతి రోజు ఓ అరగంటైనా నడిస్తే గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
అంతేకాదు ప్రతిరోజు నడవడం వల్ల బ్రెయిన్ కూడా షార్ప్ గా మారుతుంది.
