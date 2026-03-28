Walking: రోజూ నడవండి.. ఏ వయసు వారు ఎంత సేపు నడవాలంటే?

Renuka Godugu
Mar 28,2026
మీరు ఫిట్‌గా ఉండాలంటే ప్రతి రోజు నడవండి.

5 నుంచి 12 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ప్రతిరోజూ గంటసేపైనా నడవాల్సిందే

టీనేజర్లు కూడా ప్రతిరోజు ఓ గంట నడవాలి అంటున్నారు వైద్యులు

20 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారు కనీసం ఓ అరగంటైనా నడవాల్సిందే

40 ఏళ్ల లోపువారు కనీసం ఓ అరగంటైనా వాకింగ్ చేస్తే బీపీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది

60 దాటిన వారు ప్రతి రోజు ఓ అరగంటైనా నడిస్తే గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది

అంతేకాదు ప్రతిరోజు నడవడం వల్ల బ్రెయిన్ కూడా షార్ప్ గా మారుతుంది.

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)

Anchor Anasuya Pics: ఇద్దరు పిల్లల తల్లైనా తరగని అందం..యాంకర్ అనసూయ సొంతం!

Hebah Patel Pics: చీరలో కుమ్మేస్తున్న 'కుమారి'..అందానికి బయోడేటా ఈ ముద్దుగుమ్మ!

Ginger Water: ఉదయాన్నే అల్లని నీటిని తాగితే.. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా.?

Cardamom Milk: యాలకులపాలు తాగితే కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే..
