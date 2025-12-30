అరటి పండు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ పరిమితిలో తినడం చాలా అవసరం.
సాధారణంగా రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు అరటి పండ్లు సరిపోతాయి. ఇది శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని ఇస్తుంది.
అరటిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వెంటనే ఎనర్జీ అందిస్తాయి.
సరైన మోతాదులో తింటే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.
రోజుకు ఎక్కువగా అరటిపండ్లు తింటే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మితంగా తినాలి.
ఉదయం లేదా వ్యాయామం తర్వాత అరటి తినడం మంచిది. రాత్రి ఎక్కువగా తినకూడదు.
సరైన పరిమాణంలో తింటే అరటి పండు ఆరోగ్యానికి వరం అవుతుంది. అధికంగా తింటే నష్టమే.