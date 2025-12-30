Banana Intake

అరటి పండు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ పరిమితిలో తినడం చాలా అవసరం.

Vishnupriya
Dec 30,2025
Daily Quantity

సాధారణంగా రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు అరటి పండ్లు సరిపోతాయి. ఇది శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని ఇస్తుంది.

Energy Boost

అరటిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వెంటనే ఎనర్జీ అందిస్తాయి.

Digestive Health

సరైన మోతాదులో తింటే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.

Weight Concern

రోజుకు ఎక్కువగా అరటిపండ్లు తింటే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మితంగా తినాలి.

Best Time

ఉదయం లేదా వ్యాయామం తర్వాత అరటి తినడం మంచిది. రాత్రి ఎక్కువగా తినకూడదు.

Healthy Balance

సరైన పరిమాణంలో తింటే అరటి పండు ఆరోగ్యానికి వరం అవుతుంది. అధికంగా తింటే నష్టమే.

