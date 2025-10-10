Chapatis:

రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలో తెలుసా?

Ravi Kumar Sargam
Oct 10,2025
ఆరోగ్యాన్ని..

ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో రొట్టెలు, చపాతీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలో తెలుసుకుందాం.

అన్నంతోపాటు..

భోజనంలో అన్నంతోపాటు చపాతీ ఉంటే సంపూర్ణంగా అనిపిస్తుంది. తీసుకునే ఆహారంలో చపాతీని భాగం చేసుకోవాలి.

రోజుకు ఎన్నంటే

రోజుకు 2 నుంచి 3 చపాతీలు తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు. అధిక మొత్తంలో తింటే కూడా అనర్థమే!

చపాతీ కన్నా రొట్టెలు

జొన్న రొట్టెలు అయితే చపాతీల కన్నా రెండు ఎక్కువ తినవచ్చు. అయితే అధికంగా చపాతీలు తింటే కూడా బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

రుచి కాకుండా

ఆహార రుచిని పెంచడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా చపాతీలు మెరుగుపరుస్తాయి. అతిగా అన్నం తిన్నా.. చపాతీలు తిన్నా నష్టమే.

గమనిక:

ఇది అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధ్రువీకరించడం లేదు. మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి ఆహారం తీసుకోవాలి.

