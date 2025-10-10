రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలో తెలుసా?
ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో రొట్టెలు, చపాతీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే రోజుకు ఎన్ని చపాతీలు తినాలో తెలుసుకుందాం.
భోజనంలో అన్నంతోపాటు చపాతీ ఉంటే సంపూర్ణంగా అనిపిస్తుంది. తీసుకునే ఆహారంలో చపాతీని భాగం చేసుకోవాలి.
రోజుకు 2 నుంచి 3 చపాతీలు తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు. అధిక మొత్తంలో తింటే కూడా అనర్థమే!
జొన్న రొట్టెలు అయితే చపాతీల కన్నా రెండు ఎక్కువ తినవచ్చు. అయితే అధికంగా చపాతీలు తింటే కూడా బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
ఆహార రుచిని పెంచడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా చపాతీలు మెరుగుపరుస్తాయి. అతిగా అన్నం తిన్నా.. చపాతీలు తిన్నా నష్టమే.
ఇది అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు. మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి ఆహారం తీసుకోవాలి.