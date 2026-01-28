Hair Type Matters

జుట్టు పొడిగా ఉండే వారికి నూనె అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది..ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉన్నవారికి మాత్రం తక్కువ సరిపోతుంది.

Vishnupriya
Jan 28,2026
';

Ideal Hair Oil Routine

సాధారణంగా వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు నూనె పెట్టడం జుట్టుకు సరైన రొటీన్‌గా భావిస్తారు.

 ';

Scalp Nourishment

ఈ విధంగా నూనె పెట్టడం వల్ల తల చర్మానికి సరైన పోషణ అందుతుంది.

 ';

Hair Growth Support

నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి జుట్టు పెరుగుదల బాగా జరుగుతుంది.

 ';

Over Oiling Problem

రోజూ ఎక్కువ నూనె పెట్టితే చుండ్రు, దుమ్ము సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

 ';

Best Time to Oil

రాత్రి నూనె పెట్టి ఉదయం కడగడం జుట్టుకు ఎక్కువ లాభం ఇస్తుంది.

 ';

Healthy Hair Care Keyword

జుట్టు రకం బట్టి వారానికి 2–3 సార్లు నూనె పెట్టడమే మంచి అలవాటు.

 ';

VIEW ALL

Avocado: గర్భిణీ స్త్రీలు తప్పక తినాల్సిన పండు అవకాడో.. లాభాలు తెలిస్తే షాక్..!

Boda Kakarakaya: బోడ కాకరకాయతో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా..?

Samantha Fitness: మగాళ్లకు పోటీగా వస్తాదులో బాడీ పెంచిన సమంత..38 ఏళ్లకి 18 ఏళ్ల అమ్మాయిలా!

Raisins: ఎండుద్రాక్ష తింటే గుండె, కడుపు రెండూ స్ట్రాంగ్..!
Read Next Story