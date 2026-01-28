జుట్టు పొడిగా ఉండే వారికి నూనె అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది..ఆయిలీ స్కాల్ప్ ఉన్నవారికి మాత్రం తక్కువ సరిపోతుంది.
సాధారణంగా వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు నూనె పెట్టడం జుట్టుకు సరైన రొటీన్గా భావిస్తారు.
ఈ విధంగా నూనె పెట్టడం వల్ల తల చర్మానికి సరైన పోషణ అందుతుంది.
నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి జుట్టు పెరుగుదల బాగా జరుగుతుంది.
రోజూ ఎక్కువ నూనె పెట్టితే చుండ్రు, దుమ్ము సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
రాత్రి నూనె పెట్టి ఉదయం కడగడం జుట్టుకు ఎక్కువ లాభం ఇస్తుంది.
జుట్టు రకం బట్టి వారానికి 2–3 సార్లు నూనె పెట్టడమే మంచి అలవాటు.