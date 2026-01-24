ఈ రోజుల్లో జుట్టు రాలడం, పలుచగా మారడం చాలామందిని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది.
ఉల్లిపాయ రసంలో సల్ఫర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తల చర్మానికి రక్తప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది.
ఇది జుట్టు వేర్లను లోతుగా బలపరచి కొత్త జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
తాజా ఉల్లిపాయ రసం తీసుకుని తల చర్మానికి నేరుగా రాయాలి.
వేలి చివరలతో 10 నిమిషాల పాటు మృదువుగా మసాజ్ చేయడం చాలా అవసరం.
రసం రాసిన తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాలు ఉంచాలి.
తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తల కడగాలి.
వారానికి రెండు సార్లు చేస్తే జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా పెరిగి వాలు జడ రావడం ఖాయం.