Hair Fall Reality

ఈ రోజుల్లో జుట్టు రాలడం, పలుచగా మారడం చాలామందిని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది.

Vishnupriya
Jan 24,2026
Why Onion Juice

ఉల్లిపాయ రసంలో సల్ఫర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తల చర్మానికి రక్తప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది.

Root Strengthening

ఇది జుట్టు వేర్లను లోతుగా బలపరచి కొత్త జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

How to Apply

తాజా ఉల్లిపాయ రసం తీసుకుని తల చర్మానికి నేరుగా రాయాలి.

Massage Method

వేలి చివరలతో 10 నిమిషాల పాటు మృదువుగా మసాజ్ చేయడం చాలా అవసరం.

Waiting Time

రసం రాసిన తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాలు ఉంచాలి.

Wash Care

తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తల కడగాలి.

Final Tip

వారానికి రెండు సార్లు చేస్తే జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా పెరిగి వాలు జడ రావడం ఖాయం.

