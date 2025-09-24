Lip Care

ఎర్రగా ఉందే పెదాలు అంటే ప్రతి అమ్మాయికి ఇష్టమే. కానీ ఇందుకోసం రోజు లిప్స్టిక్ వారడం మాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు.

Vishnupriya
Sep 24,2025
Natural Remedy

కృత్రిమ లిప్‌స్టిక్ కాకుండా సహజమైన మార్గం ఉపయోగించాలి.

Beetroot Paste

చిన్న బీట్రూట్ ముక్కను బాగా ఉడకపెట్టి జ్యూస్ తీసి.. అందులో అలోవెరా జెల్ కలిపి.. పెదాలపై రాసుకోవడం వల్ల సహజ ఎరుపు వస్తుంది.

Moisturizing

ఇది పెదాలను తేమగా, మృదువుగా కూడా ఉంచుతుంది.

Regular Use

నియమితంగా ఉపయోగిస్తే పెదాల రంగు మెరుగుపడి ఎర్రగా కనిపిస్తుంది.

Safe & Healthy

సహజ పదార్థం కాబట్టి ఎలాంటి రసాయనాలు అవసరం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు.

Beauty Tip

చిన్న ప్రయత్నంతోే పెదాలు ఎల్లప్పుడూ అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.

VIEW ALL

