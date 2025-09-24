ఎర్రగా ఉందే పెదాలు అంటే ప్రతి అమ్మాయికి ఇష్టమే. కానీ ఇందుకోసం రోజు లిప్స్టిక్ వారడం మాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు.
కృత్రిమ లిప్స్టిక్ కాకుండా సహజమైన మార్గం ఉపయోగించాలి.
చిన్న బీట్రూట్ ముక్కను బాగా ఉడకపెట్టి జ్యూస్ తీసి.. అందులో అలోవెరా జెల్ కలిపి.. పెదాలపై రాసుకోవడం వల్ల సహజ ఎరుపు వస్తుంది.
ఇది పెదాలను తేమగా, మృదువుగా కూడా ఉంచుతుంది.
నియమితంగా ఉపయోగిస్తే పెదాల రంగు మెరుగుపడి ఎర్రగా కనిపిస్తుంది.
సహజ పదార్థం కాబట్టి ఎలాంటి రసాయనాలు అవసరం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు.
చిన్న ప్రయత్నంతోే పెదాలు ఎల్లప్పుడూ అందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.