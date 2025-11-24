నానబెట్టిన బియ్యం, మినపప్పు, మెంతులు, పప్పు, చిన్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, నూనె, ఉప్పు
1) బియ్యం, మినపప్పు, మెంతులు నీటిలో నానబెట్టాలి
2) కొన్ని గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి పిండి రుబ్బుకోవాలి
3) పిండి మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు వేచి ఉంటే దోశ మెత్తగా వస్తుంది
4) పెనంపై పిండి వేసి దోశలాగా కాల్చాలి. కరివేపాకు దోశ రెడీ అయినట్టే.
5) మీకు నచ్చిన కొబ్బరి చట్నీతో ఈ కరివేపాకు దోశను లాగించేయండి
Dharmendra - Hema Malini Pair: బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ జంట ధర్మేంద్ర,హేమా మాలిని.. వీళ్ల కాంబోలో వచ్చిన టాప్ మూవీస్..