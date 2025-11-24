కొబ్బరి చట్నీలో కరివేపాకు దోశ తింటే స్వర్గమే! నవ నాడులు నాట్యం చేస్తాయి!

Harish Darla
Nov 24,2025
';

కావాల్సిన పదార్థాలు

నానబెట్టిన బియ్యం, మినపప్పు, మెంతులు, పప్పు, చిన్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, నూనె, ఉప్పు

 ';


1) బియ్యం, మినపప్పు, మెంతులు నీటిలో నానబెట్టాలి

 ';


2) కొన్ని గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి పిండి రుబ్బుకోవాలి

 ';


3) పిండి మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు వేచి ఉంటే దోశ మెత్తగా వస్తుంది

 ';


4) పెనంపై పిండి వేసి దోశలాగా కాల్చాలి. కరివేపాకు దోశ రెడీ అయినట్టే.

 ';


5) మీకు నచ్చిన కొబ్బరి చట్నీతో ఈ కరివేపాకు దోశను లాగించేయండి

 ';

