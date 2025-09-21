తయారీ విధానం: ముందుగా నిమ్మకాయ పులిహోరను తయారు చేసుకోవడానికి.. బాస్మతి రైస్ లేదా సన్నని బియ్యాన్ని అన్నంలో వండుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అన్నాన్ని వండుకునే క్రమంలో తప్పకుండా అందులో కొద్దిగా పసుపుతో పాటు ఉప్పు వేసి, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి వండుకోవడం మంచిది. వండిన తర్వాత పొడిపొడిగా ఉండేందుకు అన్నాన్ని చల్లార్చుకోండి.
ఆ తర్వాత స్టవ్ పై చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని అందులో నూనె కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాగా వేడి చేసుకోండి. వేడి చేసుకున్న తర్వాత ఆవాలతో పాటు జీలకర్ర వేసి బాగా వేపుకోండి. ఇవి వేగిన తర్వాత మినపప్పు, శనగపప్పు, వేరుశెనగలు వేసి బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.
ఆ తర్వాత ఇదే పోపులో పచ్చిమిర్చితోపాటు ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు చిటికెడంత ఇంగువ వేసి బాగా కలుపుకోండి.
స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పోపు చల్లారక అందులో నిమ్మరసం పిండి బాగా కలుపుకొని 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో తయారు చేసుకున్న రైస్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. అంతే నిమ్మకాయ పులిహోర రెడీ అయినట్లే..