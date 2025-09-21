నిమ్మకాయ పులిహోర రెసిపీ.. 10 నిమిషాల్లో రెడీ..

Dharmaraju Dhurishetty
Sep 21,2025
ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా ఇంట్లో ఎంతో సులభంగా నిమ్మకాయ పులిహోర తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ సింపుల్ రెసిపీ మీకోసమే..

చాలామంది నిమ్మకాయ పులిహోరను తయారు చేసుకునే సమయంలో పొరపాట్లు పడుతున్నారు. దీని కారణంగా సరైన రుచిలో పొందలేకపోతున్నారు.

నిమ్మకాయ పులిహోరను ఇంట్లో ఎంతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో? కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

కావలసిన పదార్థాలు: బియ్యం: 1 కప్పు, నీళ్ళు: 2 కప్పులు, నిమ్మకాయలు: 2-3 (రుచికి సరిపడా), నూనె: 3-4 చెంచాలు, ఆవాలు: 1/2 చెంచా, జీలకర్ర: 1/2 చెంచా, మినపప్పు: 1 చెంచా, శనగపప్పు: 1 చెంచా, వేరుశెనగలు (పల్లీలు): 2-3 చెంచాలు

కావలసిన పదార్థాలు: పచ్చిమిర్చి: 3-4 (చిన్నగా తరిగిన), ఎండుమిర్చి: 2-3 (తుంచిన), కరివేపాకు: 1 రెమ్మ, పసుపు: 1/2 చెంచా, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా, ఇంగువ: చిటికెడు, కొత్తిమీర: కొద్దిగా

తయారీ విధానం: ముందుగా నిమ్మకాయ పులిహోరను తయారు చేసుకోవడానికి.. బాస్మతి రైస్ లేదా సన్నని బియ్యాన్ని అన్నంలో వండుకోవాల్సి ఉంటుంది.

అన్నాన్ని వండుకునే క్రమంలో తప్పకుండా అందులో కొద్దిగా పసుపుతో పాటు ఉప్పు వేసి, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి వండుకోవడం మంచిది. వండిన తర్వాత పొడిపొడిగా ఉండేందుకు అన్నాన్ని చల్లార్చుకోండి.

ఆ తర్వాత స్టవ్ పై చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని అందులో నూనె కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాగా వేడి చేసుకోండి. వేడి చేసుకున్న తర్వాత ఆవాలతో పాటు జీలకర్ర వేసి బాగా వేపుకోండి. ఇవి వేగిన తర్వాత మినపప్పు, శనగపప్పు, వేరుశెనగలు వేసి బంగారు రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి.

ఆ తర్వాత ఇదే పోపులో పచ్చిమిర్చితోపాటు ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు చిటికెడంత ఇంగువ వేసి బాగా కలుపుకోండి.

స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పోపు చల్లారక అందులో నిమ్మరసం పిండి బాగా కలుపుకొని 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో తయారు చేసుకున్న రైస్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. అంతే నిమ్మకాయ పులిహోర రెడీ అయినట్లే..

