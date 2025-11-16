దోశ, వడ, ఇడ్లీ, ఇలా ఏ టిఫిన్ అయినా సరే అందులో పల్లీ చట్నీ తప్పకుండా ఉంటుంది. వేడి వేడి టిఫిన్ ను ఈ చట్నీలో అద్దుకుని తింటే ఆ రుచే వేరు.
పల్లీ చట్నీని చాలా మంది పచ్చిమిర్చి వేసి చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడు ఆ విధంగానే కాకుండా ఈ సారి ఎండు మిర్చి వేసి ఓసారి చేయండి. రుచి అదిరిపోతుంది.
ఎండు మిరపకాయల్ని వేయించి పల్లీలతో కలిపితే వచ్చే ప్రత్యేక సువాసన చట్నీకి అదిరిపోయే రుచి ఇస్తుంది.
ఎండు మిరపకాయలతో చేసిన చట్నీ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు రుచి అలాగే నిలుస్తుంది.
వేయించిన ఎండు మిరపకాయల వల్ల పల్లీ చట్నీకి వచ్చే స్మోకీ టచ్ ఇడ్లీ–దోశలకు పెర్ఫెక్ట్గా సూటవుతుంది.
మిర్చి కారంపు, పల్లీ ఫ్లేవర్ రెండింటి కాంబినేషన్తో తక్కువ పదార్థాలతోనే రుచికరమైన చట్నీ సిద్ధమవుతుంది.
సాఫ్ట్ ఇడ్లీ, కరకరలాడే దోశ, క్రిస్పీ వడ ఏదికైనా ఈ చట్నీ సూపర్ మ్యాచ్ అవుతుంది.
పల్లీలు సరిగా వేయిస్తే గ్రైండ్ చేసినప్పుడు వచ్చే క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ చట్నీని రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మార్చేస్తుంది.
పల్లీలు, ఎండు మిరపకాయలు, వెల్లుల్లి, ఉప్పు ఇవే చాలూ. 5 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది.
ఎండు మిరపకాయలతో వెల్లుల్లి కలిస్తే చట్నీలో వచ్చే ప్రత్యేక ఫ్లేవర్ తింటేనే తెలుస్తుంది.
ఎక్కువ నూనె అవసరం లేదు. పల్లీల్లో ఉన్న నేచురల్ ఆయిల్స్ చట్నీని మరింత టేస్టీ చేస్తాయి.
ఎన్ని ఎండు మిరపకాయలు వేయాలో అనుకున్నట్లుగా కారం తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు.