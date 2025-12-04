Soft Idli

ఇడ్లీ పిండిలో కొద్దిగా రవ్వ కలిపితే హోటల్‌లా మెత్తగా వస్తాయి.

Vishnupriya
Dec 04,2025
Perfect Batter

రాత్రంతా పిండిని ఉంచి ఉదయాన్నే ఇడ్లీ పెట్టుకుంటే చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తాయి..

Sambar Base

ముందుగా ఉల్లిపాయ, టమాటాలు పచ్చిమిర్చిలను, కూరగాయ ముక్కలు ప్రెషర్ కుక్కర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి గ్లాసున్న.. నీళ్లు పోసి మూతె పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.

Sambar Preparation

ఆరు విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆపుకోవాలి. మరో స్టవ్ పైన.. చిన్న కడాయి పెట్టి శనగపిండి వేసి దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలానే మరోసారి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఆవాలు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మిరియాలు వేసి ఈ తాలింపును లైట్గా ఫ్రై చేసుకో

Spice Mix

ఇప్పుడు ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా మిశ్రమం మొత్తం వేసుకోవాలి. అలాగే ఫ్రై చేసిన శనగపిండిలో అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని తాలింపు మిశ్రమంలో వేసి.. సాంబార్ పౌడర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Final Step

ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 8 నిమిషాలు మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.

Restaurant Taste

ఇలానే చేసుకుంటే ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ టిఫిన్ రెడీ అవుతుంది.

