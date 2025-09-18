Cooking Tips: అన్నం ముద్ద అవ్వకుండా వదులుగా రావాలంటే పాటించాల్సిన 8 టిప్స్ ఇవే..!!

Bhoomi
Sep 18,2025
బియ్యం నానబెట్టండి

బియ్యం కడిగిన తర్వాత కనీసం 20 నిమిషాలు నానబెట్టడం వల్ల బియ్యం గింజలు సమంగా ఉడుకుతాయి.

నీటిని కొలిచి పోయండి

బియ్యంలో ఎక్కువ నీరు పోస్తే ముద్ద అవుతుంది. సాధారణంగా 1 కప్పు బియ్యానికి 2 కప్పుల నీరు సరిపోతుంది.

ఒక చెంచా నెయ్యి వేయండి

బియ్యం ఉడకబెట్టే సమయంలో ఒక చెంచా నెయ్యి కలిపితే అన్నం రుచిగా, వదులుగా ఉడుకుతుంది.

నూనె కలపండి

నెయ్యి ఇష్టంలేని వారు ఒక చెంచా నూనె వేసి వండితే వదులుగా వస్తుంది.

కొద్దిగా నిమ్మరసం పోయండి

బియ్యం ఎసరు మరిగే సమయంలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపితే అన్నం వదులుగా, తెల్లగా వస్తుంది.

గరిటతో ఎక్కువగా కలపకండి

బియ్యం ఉడుకుతున్నప్పుడు తరచుగా గరిటతో కలపడం వల్ల అన్నం ముద్ద అవుతుంది. కాబట్టి కలపకుండా వదిలేయండి.

మూత తీసి ఆవిరి పోనివ్వండి

అన్నం ఉడికిన వెంటనే మూత తీసి కొన్ని నిమిషాలు వదిలేయండి. ఆవిరి బయటికి వెళ్ళి అన్నం వదులుగా మారుతుంది.

ఫోర్క్‌తో మెల్లగా కలపండి

వడ్డించే ముందు పెద్ద స్పూన్ కాకుండా ఫోర్క్‌తో మెల్లగా కలపండి. దీంతో గింజలు విడివిడిగా ఉంటాయి.

