బియ్యం కడిగిన తర్వాత కనీసం 20 నిమిషాలు నానబెట్టడం వల్ల బియ్యం గింజలు సమంగా ఉడుకుతాయి.
బియ్యంలో ఎక్కువ నీరు పోస్తే ముద్ద అవుతుంది. సాధారణంగా 1 కప్పు బియ్యానికి 2 కప్పుల నీరు సరిపోతుంది.
బియ్యం ఉడకబెట్టే సమయంలో ఒక చెంచా నెయ్యి కలిపితే అన్నం రుచిగా, వదులుగా ఉడుకుతుంది.
నెయ్యి ఇష్టంలేని వారు ఒక చెంచా నూనె వేసి వండితే వదులుగా వస్తుంది.
బియ్యం ఎసరు మరిగే సమయంలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపితే అన్నం వదులుగా, తెల్లగా వస్తుంది.
బియ్యం ఉడుకుతున్నప్పుడు తరచుగా గరిటతో కలపడం వల్ల అన్నం ముద్ద అవుతుంది. కాబట్టి కలపకుండా వదిలేయండి.
అన్నం ఉడికిన వెంటనే మూత తీసి కొన్ని నిమిషాలు వదిలేయండి. ఆవిరి బయటికి వెళ్ళి అన్నం వదులుగా మారుతుంది.
వడ్డించే ముందు పెద్ద స్పూన్ కాకుండా ఫోర్క్తో మెల్లగా కలపండి. దీంతో గింజలు విడివిడిగా ఉంటాయి.