Fluffy Idli

ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీ చాలా మెత్తగా రావాలి అంటే.. బియ్యం, ఉద్దిపప్పుతో పాటు కొద్దిగా అతుకులు కూడా వేయాలి.

Vishnupriya
Sep 29,2025
Soaking Dal

ఉద్దిపప్పును కనీసం 4–5 గంటల పాటు నానబెట్టి ఉంచాలి.

Grinding Technique

పిండిని బాగా గ్రైండ్ చేయాలి.. ఎక్కడ కూడా పలుకులుగా ఉండకూడదు.

Fermentation

వాటర్ ను 8–10 గంటలు ఫెర్మెంటేషన్ కి ఉంచాలి. దీని వల్ల ఇడ్లీ ఫ్లఫీగా మారుతుంది.

Salt & Consistency

ఉప్పు తగినంత వేసి, వాటర్ మరి జారుగా కాకుండా, కాస్త దట్టంగా ఉంచాలి.

Steaming

ఇడ్లీస్ స్టీమ్ కనీసం 10 నుంచి 12 నిమిషాల వరకు చేయడం చాలా ముఖ్యం.

Result

ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే, ఇడ్లీ మెత్తగా, ఫ్లఫీగా, పిల్లలకి..పెద్దలకు అందరూ ఇష్టపడేలా వస్తుంది.

