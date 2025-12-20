రాగి పిండిలో కొద్దిగా గోధుమ పిండి కలపాలి. అలా చేస్తే చపాతీలు తునిగిపోకుండా.. ఉంటాయి.
పిండిని గోరువెచ్చని నీటితో కలపాలి. ఇది మెత్తదనానికి చాలా అవసరం.
పిండిలో కొద్దిగా నూనె కలిపితే మృదుత్వం పెరుగుతుంది. చపాతీలు పొడిబారవు.
పిండిని కొంతసేపు మూత పెట్టి ఉంచాలి. అలా ఉంచితే రాగి మృదువుగా మారుతుంది.
మధ్య మంటలో నెమ్మదిగా కాల్చాలి. తొందర పెడితే గట్టిగా అవుతాయి.
వేడివేడిగా తింటే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది. చల్లారితే కాస్త గట్టిగా మారుతుంది.
ఈ విధంగా చేస్తే రాగి చపాతీలు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి. రోజూ తినడానికి సరిపోతాయి.