Dough Mix

రాగి పిండిలో కొద్దిగా గోధుమ పిండి కలపాలి. అలా చేస్తే చపాతీలు తునిగిపోకుండా.. ఉంటాయి.

Vishnupriya
Dec 20,2025
Hot Water Use

పిండిని గోరువెచ్చని నీటితో కలపాలి. ఇది మెత్తదనానికి చాలా అవసరం.

Oil Touch

పిండిలో కొద్దిగా నూనె కలిపితే మృదుత్వం పెరుగుతుంది. చపాతీలు పొడిబారవు.

Rest Time

పిండిని కొంతసేపు మూత పెట్టి ఉంచాలి. అలా ఉంచితే రాగి మృదువుగా మారుతుంది.

Slow Roast

మధ్య మంటలో నెమ్మదిగా కాల్చాలి. తొందర పెడితే గట్టిగా అవుతాయి.

Fresh Serve

వేడివేడిగా తింటే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది. చల్లారితే కాస్త గట్టిగా మారుతుంది.

Healthy Choice

ఈ విధంగా చేస్తే రాగి చపాతీలు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి. రోజూ తినడానికి సరిపోతాయి.

