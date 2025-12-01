తమిళనాడు కార్తీక దీపం స్పెషల్ బూరెలు 5 నిమిషాల్లో రెడీ!

Harish Darla
Dec 01,2025
';


కార్తీక దీపం ఉత్సవాన్ని డిసెంబరు 3న నిర్వహించుకోనున్నారు. ఇంట్లో దీపం వెలిగించి తీపి బూరెలు చేసుకొని తింటారు

 ';


ఎన్ని రకాల స్వీట్స్ తిన్నా.. కార్తీక దీపం రోజున స్వీట్ అప్పం లేదా బూరెలు తినడానికి ప్రయత్నించండి

 ';


దీని కోసం బియ్యపు పిండి, బెల్లం, తురిమిన కొబ్బరి, యాలకల పొడి, అరటి పండు, నూనె, నెయ్యి తీసుకోవాలి

 ';


ముందుగా ఓ పాత్రలో బెల్లం వేసి, నీరు పోసి.. బెల్లం కరిగించి పాకం వచ్చేంత వరకు వేచి చూడాలి

 ';


ఆ పాకంలో బియ్యపు పిండి, కొబ్బరి పొడి, యాలుకల పొడి, బెల్లం, అరటి పండు వేసి బాగా తిప్పాలి

 ';


అందులో కావాల్సినంత నెయ్యి వేసుకొని పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి

 ';


ఆ తర్వాత పెద్ద కళాయిలో నూనె బాగా వేడి చేసి..పిండిని గుండ్రని ఆకారంలో తీసుకొని ఒక్కొక్క అప్పాన్ని నెమ్మదిగా నూనెలో విడవాలి

 ';


అది నూనెలో బాగా వేగి బూరెల మాదిరి రంగు తయారవ్వగానే నూనెలో నుంచి తీసేయాలి.

';

VIEW ALL

పొడవైన అబ్బాయిలంటే అమ్మాయిలు ఎందుకు పిచ్చెక్కిపోతారో తెలుసా?

WhatsApp Rule: వాట్సప్‌ యూజర్లకు భారీ షాక్‌.. 6 గంటలు వాడితే లాగౌట్‌!

Samantha: ఒక్కటైన సమంత, రాజ్ నిడమోరు.. ఈ చీరల్లో సమంత మెరుపులు మామూలుగా లేవు..!!

Amla Daily Habit: ఎందుకు రోజుకి ఒక ఉసిరికాయ జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది..
Read Next Story