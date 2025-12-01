కార్తీక దీపం ఉత్సవాన్ని డిసెంబరు 3న నిర్వహించుకోనున్నారు. ఇంట్లో దీపం వెలిగించి తీపి బూరెలు చేసుకొని తింటారు
ఎన్ని రకాల స్వీట్స్ తిన్నా.. కార్తీక దీపం రోజున స్వీట్ అప్పం లేదా బూరెలు తినడానికి ప్రయత్నించండి
దీని కోసం బియ్యపు పిండి, బెల్లం, తురిమిన కొబ్బరి, యాలకల పొడి, అరటి పండు, నూనె, నెయ్యి తీసుకోవాలి
ముందుగా ఓ పాత్రలో బెల్లం వేసి, నీరు పోసి.. బెల్లం కరిగించి పాకం వచ్చేంత వరకు వేచి చూడాలి
ఆ పాకంలో బియ్యపు పిండి, కొబ్బరి పొడి, యాలుకల పొడి, బెల్లం, అరటి పండు వేసి బాగా తిప్పాలి
అందులో కావాల్సినంత నెయ్యి వేసుకొని పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి
ఆ తర్వాత పెద్ద కళాయిలో నూనె బాగా వేడి చేసి..పిండిని గుండ్రని ఆకారంలో తీసుకొని ఒక్కొక్క అప్పాన్ని నెమ్మదిగా నూనెలో విడవాలి
అది నూనెలో బాగా వేగి బూరెల మాదిరి రంగు తయారవ్వగానే నూనెలో నుంచి తీసేయాలి.